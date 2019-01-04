NBA》打敗73勝勇士？老前輩：沒投最後一擊就不算

詹姆斯2016年率領騎士隊摘下總冠軍。（美聯社資料照）

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中時電子報

詹姆斯(LeBron James)自稱「史上第一」果然爭論不斷，打敗73勝勇士當然是個偉大成就，但勇士是他打敗的嗎？老前輩畢勒普斯(Chauncey Billups)反對的理由是2016總冠軍賽第7戰，騎士最後那記關鍵三分球並不是詹姆斯投進的。

畢勒普斯在ESPN節目上說：「我沒辦法把詹姆斯排到史上第一。如果他投進了厄文(Kyrie Irving)那記三分球，或許還有得商量。我很抱歉，但我看不到有何理由可把詹姆斯稱為史上第一。」

2016年總冠軍賽，詹姆斯7戰平均29.7分、11.3籃板、8.9助攻、2.6抄截、2.3阻攻全是兩隊最高，他是史上唯一達到這項成就的人。就算倒數53秒那記三分球不是詹姆斯砍進的，應該也無損於他的成就。

其實畢勒普斯的看法，「反詹球評」貝勒斯(Skip Bayless)在2016年就說過了(當時他還在ESPN)。貝勒斯說：「是厄文投出了致命一擊，他是個終結者，我從沒看過詹姆斯有這種表現，厄文是更有價值的球員。」

詹姆斯能夠做到這個程度，自稱「打敗勇士」並不為過。如果5項數據都打到全場最高了，還得包辦最後一擊，那麼史上恐怕沒人能做到了。只是後人提起2016的決戰，腦裡最先浮現的大概還是厄文的關鍵一擊。

(中時電子報)

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