4獨老逼宮蔡英文 101歲的他教訓87.5歲老人

獨派大老史明(中)。(中時資料照)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲昨(3日)連署發出致總統蔡英文公開信，呼籲蔡英文不要參選連任，這4名加總350歲的「伯伯」逼宮蔡英文，高齡101歲的獨派大老史明看不下去，臉書po文教訓平均年齡87.5歲的4名大老，表明力挺蔡英文決心。

吳澧培84歲、彭明敏95歲、高俊明牧師89歲、李遠哲82歲，加起來整整350歲，昨發表公開信呼籲蔡英文放棄連任，拋下震撼彈。對此，高齡101歲的獨派大老史明在臉書表示，台灣人是台灣的主人，這次(2020)總統大選，蔡英文若没上，史明及四百年來的獨立運動就如同全部被丢掉。

史明指出，台灣獨立只剩下0.1%的最後的一戰，在最後一戰，台灣要爭取幾點原則「1. 台灣民族主義，打倒殖民统治，2. 獨立原則,台灣人都得遵守，3.修養『做人』的道德,台灣人都提高『道德修養』」。

史明力挺蔡英文，指出這次選舉都要支持蔡英文「若無，不只是蔡英文一人的失敗，更是史明及獨立運動的大失敗」。史明表示，這是選舉是「自由民族」社會主義為終極目標，他說台灣選舉，台灣人都得参加，若是民族倒了，工農商學、資本家都倒，台灣人繼續400年來的殖民地奴隸生活。

(中時電子報)

文章來源：史明臉書

藍綠挫勒等？習近平破梗：拒打模… 四大老公開信逼宮蔡英文 名嘴轟…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。