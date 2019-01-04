4獨老逼宮蔡英文 101歲的他教訓87.5歲老人

2019年01月04日 09:42 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲昨(3日)連署發出致總統蔡英文公開信，呼籲蔡英文不要參選連任，這4名加總350歲的「伯伯」逼宮蔡英文，高齡101歲的獨派大老史明看不下去，臉書po文教訓平均年齡87.5歲的4名大老，表明力挺蔡英文決心。

吳澧培84歲、彭明敏95歲、高俊明牧師89歲、李遠哲82歲，加起來整整350歲，昨發表公開信呼籲蔡英文放棄連任，拋下震撼彈。對此，高齡101歲的獨派大老史明在臉書表示，台灣人是台灣的主人，這次(2020)總統大選，蔡英文若没上，史明及四百年來的獨立運動就如同全部被丢掉。

史明指出，台灣獨立只剩下0.1%的最後的一戰，在最後一戰，台灣要爭取幾點原則「1. 台灣民族主義，打倒殖民统治，2. 獨立原則,台灣人都得遵守，3.修養『做人』的道德,台灣人都提高『道德修養』」。

史明力挺蔡英文，指出這次選舉都要支持蔡英文「若無，不只是蔡英文一人的失敗，更是史明及獨立運動的大失敗」。史明表示，這是選舉是「自由民族」社會主義為終極目標，他說台灣選舉，台灣人都得参加，若是民族倒了，工農商學、資本家都倒，台灣人繼續400年來的殖民地奴隸生活。

(中時電子報)