文創產業發展 培育人才不可少

2019年01月04日 09:52 中時電子報 綜合報導

創意商品加入文化元素，產品更具有故事性及文化認同感，這是文化創意產業的核心價值與附加價值，而要能夠發揮此作用，前台北故宮博物院院長周功鑫在12月11日出席由旺旺中時媒體集團所主辦的「2018 臺北國際創意節論壇」時指出，文創商品的研發不僅是設計單位的工作，而是從上至下，包括總經理、設計師、財務行銷等主管也要參與其中，團隊擁有共同語言，方能釐清目標族群所在，創作也能藉由腦力激盪源源不斷。

由於故宮擁有世界頂級的中華文化藝術典藏，高達70萬餘件的中國書畫、器物與圖書文獻等質量兼具的文物，周功鑫指出，故宮將所蘊含的數千年藝術文化的知識、歷史、概念、構想、故事、圖像等等屬於文創產業的內容產業所具備的元素，經由創意轉化成為文化創意的活水源頭。

近幾年來，故宮文物不斷融入生活面向，不少行業跟故宮攜手合作，開發文創商品，周功鑫功不可沒。在她任內，不僅極力推動跨行業的文創商品合作，更舉辦了五屆的故宮博物院文化創意產業研習營，主要是要讓各產業能夠善用中華文化及藝術，轉化成創意商品。所以對於各產業公司成員的選派與課程設計方法均有所要求及特別規劃。

周功鑫認為，文創商品研發不僅是設計師的工作，公司高階人員更是要了解，例如總經理、財務行銷等單位主管。因為文創產業是跨領域、有文化、有創意的產業，希望參與企業幹部透過訓練，回到工作崗位後，大家可以講同樣語言，舉例來說，設計師倘若需要用汝窯的顏色，高階主管就會知道汝窯與其他青色的差異，也會知道未來商品要瞄準哪個族群。同時，團隊透過學習進行腦力激盪，也能激發出不一樣的創意。

(中時電子報)