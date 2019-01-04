全台最XL惡霸犬 流氓長相善良的心

2019年01月04日 10:24 中時 林宏聰

Hooli體重超過50公斤，但非常聽話，身材纖細的主人陳筱婷帶出門完全不怕牠暴衝。（林宏聰攝）

Hooli體重超過50公斤，但非常聽話，身材纖細的主人陳筱婷帶出門完全不怕牠暴衝。（林宏聰攝）

人不可貌相，狗也是！高雄1隻美國惡霸犬「Hooli」擁有水牛肩健美體型，重量超過50公斤，雖然第一眼看來嚇人，但個性溫順，尤其小朋友很容易跟牠混熟，主人說常有孩子抱著牠的頭合照，且因眼睛小，被封為「惡霸圈的李榮浩」。

美國惡霸犬10幾年前在台灣就有人養，但屬小眾，近幾年才愈來愈常見。高雄飼主陳筱婷本身偏好大型犬，在臉書上追蹤惡霸資訊多年，近2年前終於下定決心從美國加州進口，前主人給牠取名「Hooligan」，流氓之意，來台後簡稱「Hooli」。

「其實大家都誤會牠了！」陳筱婷說，美國惡霸個性非常親人，像Hooli根本不必牽繩就會乖乖跟在主人身邊，她兒子還沒滿月時，Hooli就會去舔小主人，表達疼愛呵護，看她照顧嬰兒，也會在腳邊繞來繞去，一副很好奇的樣子。

美國惡霸依照體型，共分為微體、口袋型、標準型、極端型，Hooli屬於極端型中的XL等級，應該是目前台灣最大隻，每天要吃掉超過1公斤的豬肉、牛肉，飼料另計；不過牠是出了名的好脾氣，小型犬直接趴上Hooli的頭撒野，牠也絲毫不以為意。

去年開始，高雄惡霸犬飼主每周末定期聚會，Hooli名聲響亮，每次帶出門，路人一看到牠的體型就先倒吸一口氣，但沒多久發現牠很溫和，大朋友、小朋友就開始搶著拍合照，此時主人乾脆先行退到旁邊喝飲料，儼然是Hooli個人粉絲見面會。

(中時 )