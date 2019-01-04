全台最XL惡霸犬 流氓長相善良的心

美國惡霸Hooli雖然體型壯碩，但表情呆萌可愛，且由於眼睛較小，綽號叫「惡霸圈的李榮浩」。（林宏聰攝）

友善列印
中時
Hooli體重超過50公斤，但非常聽話，身材纖細的主人陳筱婷帶出門完全不怕牠暴衝。（林宏聰攝）
Hooli體重超過50公斤，但非常聽話，身材纖細的主人陳筱婷帶出門完全不怕牠暴衝。（林宏聰攝）

人不可貌相，狗也是！高雄1隻美國惡霸犬「Hooli」擁有水牛肩健美體型，重量超過50公斤，雖然第一眼看來嚇人，但個性溫順，尤其小朋友很容易跟牠混熟，主人說常有孩子抱著牠的頭合照，且因眼睛小，被封為「惡霸圈的李榮浩」。

美國惡霸犬10幾年前在台灣就有人養，但屬小眾，近幾年才愈來愈常見。高雄飼主陳筱婷本身偏好大型犬，在臉書上追蹤惡霸資訊多年，近2年前終於下定決心從美國加州進口，前主人給牠取名「Hooligan」，流氓之意，來台後簡稱「Hooli」。

「其實大家都誤會牠了！」陳筱婷說，美國惡霸個性非常親人，像Hooli根本不必牽繩就會乖乖跟在主人身邊，她兒子還沒滿月時，Hooli就會去舔小主人，表達疼愛呵護，看她照顧嬰兒，也會在腳邊繞來繞去，一副很好奇的樣子。

美國惡霸依照體型，共分為微體、口袋型、標準型、極端型，Hooli屬於極端型中的XL等級，應該是目前台灣最大隻，每天要吃掉超過1公斤的豬肉、牛肉，飼料另計；不過牠是出了名的好脾氣，小型犬直接趴上Hooli的頭撒野，牠也絲毫不以為意。

去年開始，高雄惡霸犬飼主每周末定期聚會，Hooli名聲響亮，每次帶出門，路人一看到牠的體型就先倒吸一口氣，但沒多久發現牠很溫和，大朋友、小朋友就開始搶著拍合照，此時主人乾脆先行退到旁邊喝飲料，儼然是Hooli個人粉絲見面會。

(中時 )

疑清晨視線差 瀝青工程車撞死獨… 影》民進黨立委高志鵬求暫緩坐牢…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。