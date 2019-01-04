阿伯攝護腺有問題 要求做「達摩」手術

2019年01月04日 10:27 中時 馮惠宜

隨著醫學進步，達文西機械手臂廣泛被運用在西醫手術治療上，唯仍有許多病患不太了解，台中一名70歲的黃姓男子長期因為攝護腺肥大而困擾，為求根本解決，到台中醫院泌尿科求診，要求醫師為他進行「達摩」手術，讓醫師疑惑許久，幾經溝通才發現阿伯誤把「達文西」當成「達摩」；而且達文西手術主要根除癌症為主，治療攝護腺肥大以雷射治療最為適宜。

這名阿伯主要是排尿不順，尿了後仍滴滴答答、頻頻夜尿，已經服用藥物治療多年，雖然沒有什麼副作用，但因為還有其它慢性病的藥物要服用，所以想要手術處理以減輕服藥負擔。

台中醫院泌尿科主任朱朗軒指出，經檢查阿伯是單純的攝護腺肥大，並非攝護腺癌，透過以膀胱鏡進行多波光雷射，已全部將增生的部分清除，阿伯也完全告別尿尿困難的問題。

朱朗軒形容攝護腺就像一座山，火車要翻過山，只要開一個山洞，得以通行即可，不需要把整座山挖掉。而雷射就像是把攝護腺開一個通道，讓尿可以流過。如果是罹患攝護腺癌，才需要使用達文西之類的手術，把整座山拿掉。

朱朗軒主任說，攝護腺肥大就是膀胱對外的通道受阻了。傳統健保手術是用電刀刮出一條通道來，但缺點是容易出血，手術時間也較長。新型的攝護線雷射手術，在挖除攝護腺時，可以同時止血，配合新型的絞肉器可以大幅降低手術時間。攝護腺雷射手術的時間較短，術中失血率低，對於中大顆的攝護腺已是手術首選。也是年紀大高風險的病人是一大福音。

(中時 )