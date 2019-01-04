從農場到餐桌 大成長城與南市府5日辦年貨市集

2019年01月04日 11:14 中時 曹婷婷

走過一甲子歲月，養雞出名的大成長城集團建立禽畜水產，從育種、養殖、飼料、電宰、加工，達到「農場到餐桌」垂直整合一條龍，台南市政府農業局則積極推動新農人計畫，與各通路百貨合作推廣新農人的優質農產品，特別與大成長城共同舉辦「大成安心歡聚好食光年貨市集」，5日邀集60個攤位齊聚永康總公司，宣揚食在安心理念。

活動現場特別安排年菜試吃，安心食材雞鴨魚肉特賣，60攤年貨滿足大家一站購足，現場邀請師傅展示年菜，其中，淮山烏骨帝王雞，嚴選來自大成烏骨雞是冬季滋補養身首選、薑黃豆酥金鯧，年節必備美味的黃金鯧來代表年年有餘的寓意，另也安排安排試吃攤位，讓民眾品嘗大成集團旗下欣光食品-享點子品牌年菜，一系列手路菜，三菜一湯可以輕鬆上桌，在安心購都買得到。

大成長城強調，不只販售自家商品，為了提供安心食材，也不定期與台南市政府農業局聯合舉辦小農市集，每周也有菜市長預訂菜，以行動力挺在地青農們。年貨市集包含大成自有品牌、農產、年貨、文創、小吃與體驗活動應有盡有，安心購加碼3盒蛋特價110元，及單罐雞肉鬆特價130元等眾多優惠商品，滿足大家一站購足需求。

年貨市集地點位於大成安心購永康門市前廣場（永康區蔦松二街3號），活動時間為上午10時至下午4時。活動當天拍照打卡，並將「大成相挺新農人 安心歡聚好食光」字樣寫在個人臉書頁面，還有機會抽到優質農特產品。

(中時 )