可愛石虎搬新家！蟾蜍愛來這Long stay吃大餐

2019年01月04日 10:02 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

不同種類的動物，可能成為好朋友嗎？答案是可能的！去（107）年1月由林務局特有生物研究保育中心，北上到台北市立動物園擔任「石虎保育代言人」的「小母」，這一年來已經非常適應位在台灣動物區「保育廊道」的新家，並且和家中1隻「不請自來」的「盤古蟾蜍」相處融洽！每當氣候溫暖的週三下午，接待這位「資深房客」享用美味大餐，儼然成為「小母」最有趣的社交活動。

氣候溫暖的星期三下午，保育員在食臺上放好新鮮的乳鼠，盤古蟾蜍就會突然現身。（台北市立動物園提供）

由特生中心北上到動物園的「石虎保育代言人-小母」。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園保留了大面積的次生林及未開發區域，希望讓台灣本土野生動物，能夠在這塊土地上自由自在地生活並繁洐下一代。園內所到之處多是綠意盎然，因此經常可以看到昆蟲、兩棲爬蟲及小型哺乳類等野生動物出沒。可能是好奇心驅使，或是受到食物的味道吸引，保育員偶爾會在照養動物的活動場內，發現意外的訪客，牠們通常在自行探索一番或是飽餐一頓之後，就會機靈地退場，消失得無影無蹤。

溫暖的週三下午，接待盤古蟾蜍儼然成為「小母」最有趣的社交活動。（台北市立動物園提供）

不過凡事總會有例外，好比在台灣動物區「保育廊道」石虎活動場內出沒的「盤古蟾蜍」，保育員回憶多年前就已經發現牠的身影，心想牠應該過些時日就會離開了，沒料到牠或許是覺得這裡環境清幽，冬暖夏涼，還自栩耳後有腺體可以分泌毒液，不至於會被列入「食物」清單中，況且和石虎比鄰而居，也可免去蛇、鼠等天敵的威脅，於是就有恃無恐的展開「Long stay」，住好住滿當自己家一樣。

石虎屬於夜行性的動物，平日裡「小母」喜歡窩在仿岩置高點的巢箱裡睡覺，約莫下午3點多醒來，便慢慢的走到棲架上趴臥，繼續打盹休息，或是睜著一雙大眼左顧右盼，一對耳朵會像雷達般轉動，仔細聆聽周遭的動靜。等到4點半以後，天色逐漸昏暗了，「小母」才會開始進食和大量的活動。

盤古蟾蜍迫不及待爬上食臺吃了起來。（台北市立動物園提供）

至於盤古蟾蜍則是終日隱身在仿岩縫細中，或是巧妙躲藏在棲架的暗黑處，幾乎很難發現牠的蹤影，有如隱形了一般，只有當氣候溫暖的星期三下午，保育員在食台上放好新鮮的乳鼠，盤古蟾蜍就會突然現身，並且迫不及待爬上食台吃了起來，姿態還頗為「囂張」，讓保育員忍不住大翻白眼，幸好「小母」完全不在意將食物和這位「資深房客」分享，還會特地走靠近一些，慵懶地欣賞盤古蟾蜍津津有味的吃相呢！

(中時電子報)