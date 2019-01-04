NBA》不爽詹皇自封最強 安吉：在學川普嗎？

2019年01月04日 10:09 中時電子報 黃及人

聽到「小皇帝」詹姆斯在《ESPN》節目中自封史上最強，塞爾提克總管安吉決定徹底惹毛詹皇！因為安吉4日除了表達自己相當驚訝聽到那句話，更認為詹皇這種自我宣傳作法，就跟詹皇自己最討厭的美國總統川普言行舉止一模一樣。

「詹姆斯職業生涯還沒結束呢，」身為傳奇球星之一的安吉表示，「當我聽到他的放話，我當時反應是，為何他要說這些？我真的不懂，或許他認為這樣做節目效果很好，可能他也學會川普那種作風，用這種方式自我宣傳，我不知道！」

安吉這些話就在暗示，詹姆斯故意利用發表一些爭議說法吸引外界關注，讓自己在《ESPN》節目上的言論更受矚目，但把詹皇說成跟川普一樣，明顯犯了詹皇的大忌，因為詹皇曾多次公開批評川普與他的政策，怎可能願意去學川普。

只是安吉也沒真正貶低詹姆斯，強調詹皇仍可放入史上最強討論當中，「不管從哪個角度討論史上最強，詹姆斯都有被提名資格，時間最後會說明一切，但我不知道是否有人能給歷史一個最佳標準，因為每個球星所處年代都大不相同。」

不過安吉認為，詹姆斯已經比起塞爾提克傳奇球星「大鳥」柏德優秀了，「詹姆斯進過很多次總冠軍賽，我不得不說他比柏德優秀，只是因為他的職業生涯更持久，且能夠在顛峰水平維持更長的時間。」

(中時電子報)