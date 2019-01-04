毒蟲偷卡拉OK店 先喬裝顧客看地形

2019年01月04日 10:23 中時 程炳璋

許姓男子吸毒缺錢花用，12月初到海安路三段某巷弄內一家卡拉OK店內唱歌尋歡，竟動念想洗劫店內財物，他佯裝離去，卻躲進隔壁的倉庫，直到凌晨4時店家收攤，他再從隔間潛入店內行竊櫃檯抽屜與伴唱機內的銅板約1萬餘元，警方循線追查，3日在中西區某租屋大樓將許男逮捕。

40歲許男有毒品前科，吸毒成癮的他沒有工作，不時想著行竊他人財務的歪腦筋，12月9日晚上8時許，他到北區一家卡拉OK店唱歌，一邊尋歡一邊注意店內環境，發現店內並無安裝監視器，當下決定隔天就要來「光顧」。

許男當晚唱到深夜，起身佯裝離去，走出店外立刻閃身躲進隔壁倉庫中，在裡面枯等到店家關門，確定店內空無一人，他再從倉庫爬進後面廁所，踩著水塔下到隔間，在大搖大擺進入店內大肆搜刮財物。

但鄭姓女老闆娘經營的卡拉OK店只是間普通小店，店內並無置放大筆財務，許男最後只得扭開伴唱機的鎖頭，拿走機台內與櫃檯抽屜的零錢，再假裝若無其事走出店外，打電話找朋友載他回家。

鄭女隔天發現店內遭入侵偷竊，驚懼之下報警，雖然店內無監視器，警方仍根據路口監視器影像，抽絲剝繭找到許男身分，3日派員行動載中西區一處大樓4樓將他逮捕。

警方查知，許男平常與曾男、傅女同居，3人皆有煙毒前科，許男以毒品代替房租，讓曾男免費吸食，抵用房租。

警方在房內的床頭發現安非他命毒品與吸食器，許男坦承持有毒品，被依照竊盜與毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦，曾男、傅女坦承吸食，帶回警局驗尿採樣。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )