羅慧夫追思會 蔡英文總統頒褒揚令

2019年01月04日 10:28 中時 甘嘉雯

蔡英文總統頒發褒揚令。（甘嘉雯攝）

蔡英文總統致詞，推崇羅慧夫醫師對台灣醫療的貢獻。（甘嘉雯攝）

林口長庚醫院舉行羅慧夫院長追思會。（甘嘉雯攝）

林口長庚紀念醫院創院院長羅慧夫醫師，於美國時間2018年12月3日辭世，享壽91歲，為感念羅慧夫院長對台灣與長庚醫院的崇高貢獻，林口長庚4日舉辦追思會，蔡英文總統出席追思會並頒發褒揚令，以彰顯羅慧夫醫師生前之人道奉獻精神。

衛福部長陳時中、長庚醫療財團法人王瑞慧董事長以及醫界人士、羅醫師生前學生、羅慧夫顱顏基金會同仁以及曾受惠於羅醫師醫助的病患等，都共同來緬懷羅前院長。

蔡英文表示，羅慧夫醫師是在台灣行醫醫生，把最精華的時間都奉獻給台灣，當時醫療資源最貧瘠的時代，許多重要的醫療制度都是他一手建立起來。

長庚決策委員會主委程文俊指出，長庚醫院能在國際上受到矚目，羅慧夫院長功不可沒，在他任內建立醫師進修制度，並打破一般傳統分科的做法，進行跨科功能整合，於長庚醫院首創全國第一所顱顏中心，退休後並成立基金會，繼續把他的熱情與愛從台灣延續到海外，帶領醫療團至醫療資源相較不足之國家義診，同時也召集當地醫師傳授修補唇顎裂技術以培訓當地人才，為海外醫療撒下希望種子，且為台灣醫療作了最好的行銷。

羅慧夫醫師1927年出生於美國，1959年以醫療宣教士身分遠渡重洋來台行醫，當時醫療環境窘困，然而他以堅定無畏的心，自此台灣即為故鄉，行善行醫深耕40年。

羅慧夫醫師初至台灣，即在馬偕紀念醫院擔任外科醫師兼院長，他參考先進國家，引進最新技術與制度，因而創下數個台灣醫療史上的「台灣第一」，如創設小兒麻痺重建中心、台灣第一個加護病房、燒燙傷病房、全台第一個「生命線」自殺防治中心等。

本著宣教士的使命感及一顆憐憫的心，將愛擴散至台灣偏遠地區，於早年即拓展山地巡迴醫療服務，讓當地民眾也能享受就醫權利。

於1976年應台塑企業創辦人王永慶先生邀請擔任長庚醫院的創院院長。當時王創辦人希望長庚不僅是硬體全新的醫院，更期盼在觀念與管理上也都要是全新的，而羅慧夫院長也不負王創辦人期望，在當時確實開創了醫院新風格。

王瑞慧董事長代表長庚紀念醫院向羅醫師遠道而來的家屬-女兒及女婿等致意並表達對他的感念，他說:「對於羅醫師的離去深感不捨，為感念您們的父親把人生最精華的歲月，全都奉獻給台灣。

(中時 )