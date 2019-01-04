投書揭弊案挨告 陳致曉：我自首，我批評政府！

2019年01月04日 10:52 中時 洪榮志

反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉撰寫《台南恐將淪兩大建商集團禁臠》一文投書媒體引發關注，台南市政府為捍衛行政尊嚴罕見地向台南地方法院自訴陳妨害名譽。4日上午開庭前，陳致曉率支持者在法院門口高舉「我自首，我批評政府」的看板表達抗議，也呼籲曾批評政府、曾轉發批評政府文章的民眾一起出面自首。

陳致曉認為，政府機關對於施政的良窳，本有承受公眾檢視，甚至批判的義務；加上政府機關掌握公權力，針對人民評論言論的容忍度更應高於一般民眾，如此才符合憲法保障言論自由及民主法治國家人民監督政府的旨意。至於在媒體上刊載文章，只不過是實錄林義豐的建商朋友們，對市府涉及土地開發諸多弊案的批評；如果市府要澄清，應該公開各土地開發黑幕的資訊，提供公民檢驗。

陳致曉還強調，市府對他提告的行為不僅可笑，也罔顧民主社會公民的針貶功能，甚至還揚言將對「散播、連結該文訊息者採取法律行動」；事實上，分享他批判政府文章的公民可以主張資訊來自他本人，根本不會有刑責，但為了捍衛言論自由，除籲請關心言論自由的公民陪同他共同出庭，也號召曾批評政府、曾轉發批評政府的公民一起自首。

對此，市府曾發聲明稿指出，陳致曉以《台南恐將淪兩大建商集團禁臠》為題投書媒體，嚴重汙衊市府團隊，為了捍衛施政，市府以負責任態度自訴陳致曉妨害名譽，以正視聽，同時也不排除對惡意散播、連結不實訊息者採取法律行動，希望社會大眾能回歸法治，理性討論重大建設。

市府還表示，陳指與市長候選人林義豐會面時，取得市府與建商合謀圖利的黑幕；但林已澄清說，陳確實有拜訪他，但提出的案子並沒有確切的證據，將對陳保留法律追訴權。市府除刑事自訴外，還提出民事恢復名譽之訴，要求陳在4大報的全國版頭版版頭下方刊登1日的道歉啟事。

(中時 )