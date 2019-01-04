蔡英文強硬回應習近平 柯P：「應重長期趨勢而非短期操作」

2019年01月04日 10:51 中時 張潼

大陸國家主席2日發表談話，未承諾放棄武統，並強調要在堅持九二共識、反對台獨的共同基礎上，邀兩岸代表人士展開協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排；蔡英文總統對此則態度強硬回應，不接受九二共識、堅決反對一國兩制。

台北市長柯文哲昨受訪時指出，他認為兩岸仍應秉持五個互相，如果相互叫牌，只會越來越僵；媒體今進一步詢問，蔡英文強硬回應陸方，卻獲不少台灣民眾支持？柯直言，股票有所謂「一日行情」，但坦白講，不要以為台海絕對安全，擦槍走火還是不得了，「我覺得做什麼事情還是要看長期趨勢，不要短期操作。」

但柯也針對國民黨在此次事件的反應速度慢、反應力道較弱，直言「國民黨連反應的勇氣都沒有！」

柯文哲一向在兩岸秉持務實態度，多次提到互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解等「五個互相」，以及「兩岸一家親」，而針對習近平的談話，柯昨天也仍維持基調，認為習的說法雖和台灣人民「離心靈契合還有段距離」，但仍應堅持五個互相，有僵局才要交流、有交流才會有善意，否則，大家開始叫牌愈叫兇、愈僵，局面只會愈來愈差。

雖然柯文哲認為互相叫牌，局面會越來越差，媒體今問柯，但此次蔡英文強硬回應陸方，似乎獲得不少民眾支持？柯文哲嘆氣說，做事要有長期的趨勢，股票也有一日行情，但是問我的話，我是比較注重長期趨勢。

柯更說，坦白講，兩岸如果叫牌越叫越僵，我還是比較擔心，這還是要降低緊張，才會降低衝突發生的可能性，你不要以為台海絕對安全耶，擦槍走火還是不得了耶！

媒體追問，這番話是暗指蔡英文「一日行情」？柯文哲說，「我覺得做什麼事情還是要看長期趨勢，不要短期操作」；媒體再問，所以是指蔡英文在短期操作？柯說，「我是說股票有一日行情，對個人才有股市上上下下的集中獲利，但對國家來講重點是長期的趨勢」；媒體緊接著還想再請柯明確表示對於蔡英文發言的看法，柯只回答「友好記者怎麼問這種不友好的題目？」不再正面回應。

(中時 )