張麗善籲中央全面禁止廚餘養豬

雲林縣長張麗善（前右）視察肉品市場豬隻拍頭情況，董事長鍾任明（後）、總經理黃加安陪同說明。（許素惠攝）

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雲林縣長張麗善（右二）視察虎尾廚餘轉運中心，和虎尾鎮長丁學忠（右）等呼籲縣民不要以塑膠袋裝廚餘。（許素惠攝）

從大陸海漂至金門的死豬確檢有非洲豬瘟，全台防疫上緊發條，雲林縣長張麗善上午到虎尾巡查廚餘濾乾處理情形，並到雲林肉品市場了解豬隻拍賣現況，再三叮囑相關人員要以最高規格的防疫標準迎戰毀滅性的非洲豬瘟威脅，並建請中央禁止全面以廚餘養豬。

為嚴密防疫，雲林縣率先禁止以廚餘養豬，回收廚餘製成有機肥，達到循環經濟目標。

虎尾鎮長丁學忠指出，該廚餘蒸煮廠目前成為廚餘轉運中心，功能從蒸煮變成瀝乾，接著將濾水後廚餘分別轉送到六輕南亞有機資源回收廠及化製廠，製成有機肥及肉骨粉。

張麗善提醒大家將廚餘直接放入廚餘桶，不必再以塑膠袋裝，節省人工處理，而專業人員目前正在測驗生熟廚餘製成的肥料，一旦成功即公告免費提供縣民使用辦法，讓防疫與綠色產業雙贏。

張麗善並建請中央仔細思考全面禁止廚餘養豬對於防疫的必要性，疾呼中央地方一起防疫，雲林願意和其他縣市分享禁止廚餘養豬經驗，希望全國聯合防疫，守住台灣畜豬產業。

張麗善接著轉往雲林肉品市場了解豬隻拍賣現況，董事長鍾任明、總經理黃加安簡報市場在防疫上的強化措施，今日預計拍賣2420頭，價格約每公斤70元上下，供需穩定。

縣環保局長張喬維表示，該局除統一採購廚餘回收桶（60L）提供餐館業者使用，於源頭由業者落實分類貯存工作外，針對各鄉鎮市清潔隊協助載運處理收費計算標準，也正研議依每廚餘桶為單位的方案，擬定定型化契約，以利推行。

(中時 )

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