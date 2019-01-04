金門小坵島又發現海漂豬屍 現場緊急封鎖

防範非洲豬瘟 賴清德提3警訊 3提示
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行政院長賴清德（右1）參加非洲豬瘟中央災害應變中心參加第2次會議。（廖德修攝）

行政院長賴清德今（4）日參加非洲豬瘟中央災害應變中心參加第2次會議，聽取相關部會工作報告。海巡署長李仲威在會議上表示，今早金門小坵島又發現豬屍，依海象來看，應該也是海漂而來，現場已緊急封鎖，並通知相關單位。

賴揆指出，中央在去年12月18日已成立災害應變中心，目前地方縣市有的成立、有的還沒有，步調不一致。他並透過視訊垂詢各縣市成立應變中心後的運作狀況，要求尚未成立的縣市今天就要設置應變中心，並儘快安排演習，把計劃內容報到農委會。

防檢局長馮海東表示，去年底已要求各地開設應變中心並安排演習，其中10個縣市已成立，「4」個縣市準備成立、10個尚未告知時成立。

各縣市中以新北市腳步最快，去年11月22日即成立應變中心，本月30日會在板橋區華江橋頭進行演習。南投縣腳步也很快，11月27日已成立應變中心，且已開過一次會議，賴揆要求趕快第2次會議，還要把演習日期、計劃想定報知中央。

苗栗縣說19日才要成立，賴揆覺得太慢，要求於今天成立，並把演習計劃報中央。高雄市表示要等市長韓國瑜批核，賴揆同樣要求高雄市今天就要成立應變中心，並把演習的規劃內容報到農委會。

關於這一議題，農委會代理主委陳吉仲表示，請尚未成立應變中心的縣市今天就成立，並把演習日期通知農委會。

此外，馮海東也說，委外製作的宣導影片會在月中完成，交由相關單位加強播放。而在縮短通報流程方面，已請地方政府就近向各縣市防疫機構通報。

海巡署長李仲威表示，今天早上金門小坵島又發現豬屍，依海象來看，應該也是海漂來的，現場已緊急封鎖，並通知相關單位。

(中時 )

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