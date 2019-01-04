影》噹韓國瑜 賴清德點名高雄巿豬瘟防疫動作太慢

2019年01月04日 11:02 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

賴清德出席非洲豬瘟中央災害應變中心

防疫非洲豬瘟，行政院長賴清德上午出席非洲豬瘟中央災害應變中心第二次會議，會中22個縣市的防疫單位分別向賴清德回報應變中心成立進度，由於包含高雄市等縣市尚未成立災害應變中心，被賴清德點名防疫動作太慢，還特別叮嚀高雄市長韓國瑜，一定要在今天下午5點以前開設完畢。

金門豬屍驗出非洲豬瘟陽性，暫停輸台14天，行政院長賴清德上午召開跨部會會議商討防疫措施。賴清德表示，非洲豬瘟中央災害應變中心12月18日已經成立，各縣市政府都應同步開設，目前已成立應變中心的有台北、桃園、台中、台南、彰化、雲林、嘉義、屏東、金門，至於還沒開設的縣市，賴清德呼籲盡速開設，並安排演習日期。

對於金門海邊發現的豬屍，確定感染非洲豬瘟病毒，農委會已宣布緊急處置措施，今起金門的豬肉及其製品禁止外運2週，2週後確認金門全島豬隻都沒問題，才會恢復豬肉及其製品的對外運輸。交通部也將針對有飛航金門的六個機場，向旅客加強宣導防疫措施，從金門返台航班也停止供應豬肉相關餐食。

賴清德表示，大陸地區非洲豬瘟疫情相當嚴重，顯見防疫工作管理並不洽當，才會讓病死豬流竄到金門，更令人擔憂的是，來自大陸漂到金門的病死豬，應該是從九龍江一代養豬戶的病死豬流出，但這一帶並沒有在世界動物衛生組織OIE的通報疫區中，台灣若沒有妥善因應，極有可能會受到影響，呼籲加強中央政府、地方政府跟民眾、養豬農彼此之間的合作，加速執行各項防疫作為，才能將疫情衝擊降到最低。

(中時電子報)