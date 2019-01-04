國際陶茶文化技藝競賽 大葉大學食科系奪4獎

大葉大學食科系學生參加國際陶茶文化技藝競賽勇奪4個獎項。（大葉大學提供）

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大葉大學食科系學生沖泡自己研發的茶供品嘗。（大葉大學提供）

翻爆午報》國際陶茶文化技藝競賽 大葉大學食科系奪4獎

鐘武達／彰化報導

大葉大學食品暨應用生物科技學系師生組隊挑戰中華藝能文創產業工會主辦的「2018賞陶弄茶國際陶茶文化技藝競賽」，以「母親的茶」、「旺福茶」分別獲頒金茗獎第3名與佳作，助理教授許文光則榮獲最佳指導獎，師生團隊同時勇奪精神總錦標，總計抱回4個獎項。

許文光指出，「2018賞陶弄茶國際陶茶文化技藝競賽」金茗獎有近400件作品參賽，初賽由各組上台簡報製茶理念、文宣及茶席設計，大葉食科系2組學生參賽都擠進決賽，由評審團實際品評茶品，最後「母親的茶」榮獲第3名，「旺福茶」獲得佳作，相當不容易。

研發「母親的茶」榮獲金茗獎第3名，食科系碩士生李富睿認為，地瓜葉是老一輩們記憶中回味無窮的平民美食，而且營養價值高，因此他們選用地瓜葉當茶品基底。

從閩南師範大學到大葉大學食科系交流的王啟雄說，台灣教育有很多實作課程，吸引他前來台灣學習，參加茶競賽是很難得的經驗，不只是實際做出一個成品，與老師、學長討論的過程，也學到很多課本外的知識。

碩士生陳正軒與閩南師範大學交流學生黃詩琪、雷小紅、連艷、羅金蘭、陳雅茹、李婉容研發的「旺福茶」，結合茶葉與果香，獲評為金茗獎佳作。陳正軒說，市面上的水果茶是用水果做成的飲料，但並沒有茶葉的成分，因此他們嘗試將茶葉和水果的香甜風味結合，讓茶飲風味年輕化。

(中時 )

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