朝聖普普狂潮！ 安迪‧沃荷經典 今於中正紀念堂正式開箱

2019年01月04日 11:13 中時電子報 綜合報導

【臺北訊】2019年絕不容錯過的展覽，由時藝多媒體傳播股份有限公司主辦、文化部所屬國立中正紀念堂管理處協辦的「安迪‧沃荷-普普狂想特展」，將於1月9日至4月14日在中正紀念堂2展廳及3展廳盛大展出！本次展覽精選安迪‧沃荷從1957年到1986年超過百餘件作品，展場規劃成四大展區：包含藝術家肖像、名人肖像、雜誌與音樂專輯封面設計和絹版印刷與其他技法，展品橫跨安迪•沃荷完整繪畫生涯讓你一探普普藝術教父的狂想世界！

在今(3)日的開箱記者會中，123 ART 專案經理Simona Capecchi女士表示，雖然十年前曾經來台展出，但歷經了十年的時光淬鍊，我們也會以不同的眼光去賞析這些藝術品，本次展出作品是安迪•沃荷別來以往的收藏，將會帶給台灣民眾全新的感受。

今日搶先曝光舉世聞名的《瑪麗蓮‧夢露》，這是安迪·沃荷1967年的作品，結合了他最喜愛的兩個主題：死亡和名聲。沃荷發明了簡單又快速的絹印技巧，允許藝術家多次對同一張相片做出多種變化，這也成為沃荷最具代表性的藝術風格。瑪麗蓮夢露的人像創作了包括「瑪麗蓮雙聯畫」在內的一系列普普藝術作品，這個作品也公認是當代藝術作品中最具影響力的作品之一。

第二件開箱展品，《美金》也於今日記者會中亮相。這件藝術品是顏色鮮豔的美金符號系列作品之一，是安迪‧沃荷熱愛金錢的終極表現金錢的終極表現，標誌了金錢、藝術以及他自己。他曾說：「我很喜歡貼在牆上的錢。美金符號系列是他實現這一目標的方式。」美金符號版畫含有一個由沃荷自己親自創作的原始圖案，這對他來說是一種不常見的做法，這件藝術作品也因此與他其餘大部分的作品區別了開來。

第三件開箱展品《地下絲絨與妮可》專輯是美國搖滾樂團The Velvet Underground的第一張專輯，沃荷跨足到音樂領域，他毛遂自薦擔任地下絲絨Velvet Underground的經紀人。1966年春天，沃荷決定讓他的新樂團錄製一張專輯，沃荷自己是這張專輯的製作人，同時設計了原始專輯封面上的香蕉圖案。

為向安迪．沃荷的普普藝術致敬，企業們合力支持贊助展覽。主要贊助中國信託商業銀行長期支持藝文活動，此次除了支持「安迪‧沃荷-普普狂想特展」，亦提供中信卡卡友刷卡購票9折優惠；中華航空和台北六福萬怡酒店也提供了航空運輸及住宿多項贊助，集結社會各界的大力支持，進而讓普普藝術再現獨特魅力，使展覽能在台灣順利展出，特別邀請民眾們一起走進普普藝術教父的狂想世界，親眼目睹百件曠世鉅作。

本展尚未開展前即受到各界關注與期待，展前預售票280元（原價350元）現正熱賣中，優惠只到1月8日截止，歡迎喜愛普普藝術的觀眾朋友千萬不要錯過。

【安迪‧沃荷－普普狂想特展】

展覽期間：108年1月9日至4月14日平日10:00~18:00/假日09:00-18:00 (需購票入場)

展覽地點：中正紀念堂2展廳.3展廳(台北市中正區中山南路21號)

展覽服務專線：(02)6616-9938

(中時電子報)

〈美金〉1981-1982年-壓克力顏料、絹印、Lennox-Museum紙板。

〈瑪麗蓮‧夢露〉1967年紙上絹印。

(由左至右) 台北六福萬怡酒店周復華總經理、中國信託商業銀行羅宏瑜資深副總經理、123 ART專案經理 Nevena Radovic女士、123 ART 專案經理Simona Capecchi女士、時藝多媒體傳播股份有限公司林宜標總經理。