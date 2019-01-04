小潘潘夫江欽良詐貸案 檢方：詐貸1億餘元 求處重刑

2019年01月04日 11:21 中時 廖志晃

藝人小潘潘丈夫、南投聞人江欽良涉嫌違法貸款案，經南投地檢署偵查終結，檢察官認為江欽良利用人頭購地，並向地政機關登記為土地所有權人，並動用寶島曼波文化商城股份有限公司資金購地，再向農會申請貸款總共金額11億元，其中涉及詐貸1億餘元，今(4)日涉犯偽造文書等罪嫌，起訴並求處加重其刑。

檢方指出，江欽良為向南投縣草屯鎮農會貸款，以張姓、洪姓人頭名義，購買草屯鎮日新段土地，並利用不知情之地政士至南投縣草屯地政事務所辦理土地移轉登記，涉犯刑法使公務員登載不實罪嫌。

江欽良以草屯鎮新南埔段土地作為擔保，以李姓、劉姓人頭，暨不實買賣契約私文書向草屯鎮農會辦理貸款，並至草屯地政事務所辦理土地移轉登記，涉犯刑法偽造私文書等罪嫌。

江欽良為向屏東縣恆春鎮農會、草屯鎮農會、屏東縣長治鄉農會辦理貸款，與張姓男子共同利用不知情之陳某，偽造不動產買賣契約私文書，並至屏東縣恆春地政事務所移轉登記，涉犯刑法第偽造私文書等罪嫌。

江欽良以恆春鎮龍泉水段土地為擔保，以盧姓人頭等人暨不實買賣契約私文書向恆春鎮農會辦理貸款，涉犯刑法行使偽造私文書罪嫌。

江欽良以恆春鎮龍泉水段土地作為擔保，以盧姓人頭暨不實買賣契約私文書，及不實資力證明向草屯鎮農會辦理貸款，涉犯刑法行使偽造私文書罪嫌。

江欽良以恆春鎮龍泉水段土地作為擔保，以李姓人暨不實買賣契約私文書向長治鄉農會辦理貸款，涉犯刑法行使偽造私文書罪嫌。

庭安公司所收取之全部股款，由登記名義盧姓負責人盧退還給實際出資人江欽良，涉犯公司法罪嫌。檢方認為，江欽良於證據明確下，猶飾詞狡辯，並無悔意，請求法院從重量刑。

(中時 )