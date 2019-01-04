金門小坵島又現海漂死豬 半徑5公里內養豬場全面檢驗

2019年01月04日 11:29 中時 李金生 、 陳俊雄

金門田浦海灘去年底發現1頭從大陸漂來的死豬，被驗出「非洲豬瘟」病毒，縣府4日上午對確診病例周界半徑5公里內9戶養豬場豬隻抽血檢驗，另要求現有28戶餵食廚餘的養豬場改餵飼料。另烏坵的小坵島今天上午又發現海漂死豬，海巡除已拉起警戒線封鎖，金門縣防疫所也將立即派員前往了解。

去年12月31日金門田浦灘岸發現1頭病死豬，金門縣防疫所次日採樣送驗後焚燒處理，並先訪視半徑3公里範圍內、位於碧山的1戶養豬場飼養190頭豬隻中，僅2日有1隻因腦膜炎死亡，並非異常死亡，確定與疫情無關。

為了範疫情蔓延，金門縣府採取最高規格防疫標準，今日上午10時半起擴大至周界半徑5公里範圍內9戶養豬場，並派員到各養豬場抽血採樣20頭，檢體送請農委會家畜衛生試驗所檢驗。

縣府表示，金門目前有68戶養豬場、共飼養1萬1000頭豬，其中28戶有餵食廚餘，今天將召集養豬戶溝通，擬由縣府動用災害防治準備金補助改吃飼料，封堵可能的防疫缺口，減少豬隻感染罹病機會，並嚴禁再用廚餘餵食豬隻。

另在今日上午烏坵的小坵島又發現一頭海漂死豬，由於當地並無養豬戶，確定為大陸海漂死豬，金門縣防疫所除已派員前往了解並採集檢體，海巡單位也將發現死豬的地點拉起封鎖線。

(中時 )