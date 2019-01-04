披白袍參選立委？ 黃瀞瑩：要學的還很多

2019年01月04日 11:37 中時 吳堂靖

台北市政府副發言人、「學姊」黃瀞瑩在選戰期間迅速爆紅，人氣更勝柯文哲，屢屢傳出代表「柯家軍」選立委傳言。黃瀞瑩今上廣播節目表示，自己從跑新聞到接觸政治只有1、2年時間，專業補強的東西還很多，至於參選立委一事，黃則四兩撥千金說「要學的還很多」。

黃瀞瑩今上廣播節目《POP撞新聞》，並接受民眾Call-in提問。民眾好奇黃是否挑戰立委席次？黃說，自己仍有很多地方需要學習，主持人黃暐翰追問，柯若挑戰大位，會需要一些柯家軍前進立委，黃僅強調「柯不管做什麼決定她都會支持，但這次觀傳局前局長陳思宇投入選戰就發現，自己在這方面還有很多需要學習地方。

黃瀞瑩坦言，自己每次面對媒體、上不同節目，每次論述重新看到自己有什麼不足，她還想多念點書，多有一些經驗及媒體受訪經驗；她認為這些東西累積起來是比較好的，至於參選立委一事，「我要學的還很多」。

主持人也追問黃瀞瑩「柯文哲會不會選總統」？黃坦言，柯文哲真的是一個難以捉模的人，常常在最後5秒下決定，但目前看來，柯在第二屆任期內還有很多非常想要完成的事情，其實柯在選舉期間就一直在唸這些市政的東西，希望接下來4年，可以給台北市民一個交待。

黃瀞瑩說，自己很喜歡柯文哲這個政治人物，覺得他確實很真誠，很多次在鏡頭前講的話，讓人感覺「這就是柯文哲」、「這就是他會講的話」。黃說，自己是1992年出生，對台灣政治有一點印象，在這些紛擾之中，她在柯身上可以看出一點希望。

另外，柯文哲近來小內閣更迭頻繁，有民眾追問黃瀞瑩，都發局前局長林洲民離去的主因？黃瀞瑩表示，自己跟林私底下聊過很多次，選戰中也有很多次合作，了解他對北市有很大想像；柯文哲過去在都市更新、公宅上面，已有些東西完成階段性任務，但接下來有些新的事務，需要一些其他專業人才帶領都發局。至於新的任務為何？黃未多談。

黃靜瑩也為柯平反，她表示，很多人都說柯文哲跟離去的首長往往是「不歡而散」，但她認為這樣的說法「有點太沉重」，因為這些首長其實私底下都有聯絡，不會惡言相向，不會說完全不聯絡。

(中時 )