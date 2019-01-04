NBA》首次重返聖城 里歐納德被馬刺修理慘了

2019年01月04日 11:34 中時電子報 黃及人

迪羅薩4日可說把什麼悶氣都出光了！(美聯社)

.@DeMar_DeRozan is the first Spur to have 15+ points, 10+ rebounds and 5+ assists in a half since Tim Duncan in 2007.#GoSpursGo pic.twitter.com/kGIzl00Qw9 — San Antonio Spurs (@spurs) 2019年1月4日

去年因為傷勢問題跟馬刺高層鬧到不可開交，最後選擇叛逃暴龍的里歐納德，4日首次重返熟悉的AT&T球場，除了整場比賽慘遭噓聲伺候，馬刺更以125比107徹底修理他所領軍的暴龍，棒打老東家的迪羅薩還摘生涯首次大三元！

從球員介紹就遭全場馬刺球迷狂噓的里歐納德，雖在一開賽就強行切入放進兩分，展現毫不怯場氣勢，可惜馬刺擺明捍衛主場決心，迪羅薩、艾卓吉與懷特等人輪番開火，馬刺不僅擴大領先差距到雙位數，甚至最多領先到26分之多。

雙方打完上半場，馬刺67比51領先，面對老東家報仇心切的馬刺射手迪羅薩，半場就摘19分、10籃板及5助攻，這是他生涯首次半場拿到至少15分、10籃板及5助攻，也是自從2007年「石佛」鄧肯之後首度拿此數據的馬刺球員。

馬刺第3節又打出12比0開局，重新擴大領先差距到20分以上，儘管暴龍仍想追分，只是每當追到20分以內，馬刺隨即投進三分外線回應，兩隊也在最後4分43秒，馬刺119比93大幅領先之際換下主力，比賽也進入垃圾時間。

自認遭到暴龍高層背叛的迪羅薩，4日交出21分、14籃板及11助攻的生涯首次大三元，等於狠狠打了暴龍高層的臉，也讓他昔日好兄弟羅瑞(腿傷沒打)看到臉色鐵青，艾卓吉也有23分，投進6顆三分球的福布斯20分，懷特19分。

里歐納德仍拿全隊最高21分，卻陷入孤掌難鳴窘境，這次重返聖城之旅，可說被修理到灰頭土臉，但他想要雪恥的機會很快就可到來，因為兩隊將於2月23日改到多倫多進行本季最後1次對抗，屆時就換迪羅薩內心百感交集了。

(中時電子報)