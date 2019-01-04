搶回家的票！ 台鐵春節車票9日開賣

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今年春節連續假期長達9天，台鐵局宣布，1月31日至2月11日將加開513班加班車，並在節前、節後推出優惠，包括離峰時段7折、指定班次大專生69折等，1月9日起開放民眾訂票。

台鐵局指出，2019年春節連續假期車票，1月9日0時起開放東部幹線列車（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）、1月10日0時起開放西部幹線對號列車、1月11日0時起開放實名制列車之網路、電話語音及超商訂票，詳細列車班次及時刻，即日起可於台鐵局官網查詢。

為紓解國道5號壅塞並強化東線運能，2月2日至10日，加開樹林=宜蘭=花蓮對號區間快車，疏運返鄉和出遊旅客，並提供北=宜100元、北=花200元優惠票價。

此外，台鐵局在節前（2月1日）、節後（2月9日）離峰時段推出7折紅眼列車，另於節前（1月30、31日）及節後（2月11、12日）實施指定班次大專生69折優惠票價，分流尖峰時段旅客。

2月1日、2日、9日及10日加開花東線8列次及南迴線2列次實名制班次，其中花東線8列次僅開放身分證U、V及2018年12月1日前設籍花東縣民網路訂票；南迴線2列次僅開放身分證V及2018年12月1日前設籍台東縣民網路訂票。

台鐵局強調，已與鐵路警察局成立「淨網專案」，若發現訂票系統資料異常，即主動將資料移請鐵路警察局做進一步追查偵辦，並依《鐵路法》65條「購買車票加價出售圖利者，按張數處每張車票價格之5至30倍罰鍰；虛偽資料或不正指令輸入電腦或其相關設備而購買車票、取得訂票或取票憑證者，處5年以下有期徒刑或科或併科新臺幣300萬元以下罰金」移請主管機關裁罰，以維持訂票系統公平性及維護旅客權益。

(中時 )

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