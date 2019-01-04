前瞻計畫破壞石虎棲地 跨黨派立委籲暫緩

2019年01月04日 11:54 中時 鄭舲

前瞻基礎建設計畫第二期預算日前在立法院通過，不過，民進黨立委江永昌、國民黨立委李彥秀及時代力量立委高潞・以用與多名環團代表今共同舉行記者會，呼籲中央及地方政府暫停前瞻基礎建設特別預算中的水環境預算，重新檢視「資訊公開」、「公民參與」及「生態檢核」等三大機制是否落實。

江永昌表示，前瞻預算中水環境建設包括三大部分，分別為「水與發展」、「水與安全」及「水與環境」，其中水與環境是由各縣市提出競爭型計畫，希望做出親水環境，達到生態保育、環境永續目的。但去年1月被石虎保育協會發現以保育石虎之名進行的「苗栗線大安溪生態景觀改善」計畫，看似以生態為考量，實質上卻進行破壞石虎棲地的水泥工程。

高潞‧以用表示，政府編列治水預算高達2千多億元，由地方政府採取工程導向施作治水計畫，不但沒有解決淹水問題，更破壞生態環境，根本就是浪費人民公帑，此外，計畫載明地方政府要開放民眾參與，公布生態資料調查與檢核，但都沒有落實。

李彥秀則批評，前瞻八年花八千八百億，目的是擴大內需，但外界最大的質疑是前瞻執行沒有完整計畫。接下來馬上要處理前瞻三期預算，建議先暫緩，把一、二期每項水環境計畫重新審視檢核，同時在未來前瞻三期預算提出附帶決議，要求預算執行時落實資訊公開及公民參與。

環保聯盟會長劉志堅表示，前瞻建設的水與環境項目，是由中央政府畫下預算大餅，再由地方政府以需求填空，形同「綁樁式」的預算編列，也讓「水與環境」淪為「水泥環境」。環團強烈要求「水與環境」預算應即刻暫停，全面盤點檢討，才能避免治水不彰，更帶來生態浩劫。

(中時 )