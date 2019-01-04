新店賞山水品茶香！等待春天櫻花步道美

2019年01月04日 11:48 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

道別2018，2019也開始了，從濕冷逐漸恢復溫暖好天氣！跨完年到位於新店區的新北市農會文山農場走走，喝杯有機茶，過一陣子春天也有美麗的櫻花步道，夏天也有螢火蟲，迎向清新的2019吧！

的新北市農會文山農場走走，喝杯有機茶去油。（新北市農業局提供）

新北市農會文山農場歷史悠久，早在日治時代，就是台灣有名的「茶業傳習所」，為茶種育苗、繁殖、製茶技術交流與傳承的據點，位於新店區屈尺，群山環繞還有新店溪蜿蜒而過， 8年前在新北市農業局的輔導下取得有機驗證，不僅位於風景區景色優美，農場區也因有機種植生態豐富，夏季大量螢火蟲就是最好的證明

文山農場業務組長楊清章表示，農場有近20年沒有噴灑農藥，因此當年從慣行轉做有機並通過有機驗證沒有經歷大波折，近年消費者食安意識抬頭，有機茶銷售量日益提升，因此也透過新北市農業局向農糧署申請有機茶生產設備補助，購置新設備，以提升品質及產量。

目前農場不僅生產有機茶，也結合園區的多元化設施發展各式茶文化體驗，許多學校、公司都喜歡到文山農場舉辦各式活動。遊客來農場參觀時不只可享受大自然的芬多精、了解製茶流程，還能選購健康有機茶，一舉數得。

(中時電子報)