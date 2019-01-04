巴掌仙子出院 東元醫院醫護貼心相送

2019年01月04日 12:06 中時 莊旻靜

寧寧在母親妊娠不足7個月時提早出生，當時體重才815克，一度因脫水到688克，所幸東元醫護團隊不屈不折、悉心照護，平安出院。（莊旻靜攝）

東元綜合醫院兒科部長王昱程（右）曾在林口長庚新生兒加護病房服務，婦產科主任吳瓊惠（左）則是迎接寧寧到這世上，院方也貼心準備小禮物，祝福寧寧平安長大。（莊旻靜攝）

東元綜合醫院院長黃忠山（右）準備「畢業證書」給寧寧，祝福她未來平安長大。（莊旻靜攝）

東元綜合醫院4日舉辦別開生面的慶祝會，歡送出生體重僅815克、如今已逼近3000克的巴掌仙子出院。（莊旻靜攝）

一路陪伴寧寧長大的護理團隊，悉心製作專屬寧寧的成長手冊，十分用心。（莊旻靜攝）

一路陪伴寧寧長大的護理團隊，悉心製作專屬寧寧的成長手冊，十分用心。（莊旻靜攝）

寧寧在東元綜合醫院醫護團隊悉心照護下，努力成長，已有了圓潤雙頰。（莊旻靜攝）

新竹縣東元綜合醫院4日舉辦別開生面的慶祝會，歡送住院近3個月、出生體重僅815公克的巴掌仙子「寧寧」出院，寧寧體重一度降至688克，不過經醫護人員悉心照護，體重如今已近3000公克，由父母、外婆喜迎出院，家屬也感謝醫院全力支持、照顧。

28歲的寧寧媽媽范姓女子說，這是她的第1胎，先前產檢一切平順，不過在9月28日、懷孕近27周時，上班突然發現流血，由於一直在東元產檢，當下也立即前往急診，並馬上住院、安胎，即使用了自費安胎藥物，依舊安不住，在10月3日（27W+5）早產。

兒科部長王昱程說，早產兒病況大多相似，由於器官未發育完成，加上生理性脫水，寧寧體重一度降至688克，伴隨呼吸窘迫、消化狀況不佳、心跳減慢等狀況，照顧過程屢次受挫，甚至一次加奶量僅約1、2cc，不過在院內醫護人員通力合作下，順寧寧狀況逐步調整，當寧寧體重突破1000公克時，醫護人員和寧寧的家長都十分感動。

王昱程表示，最適合早產兒的食物其實是母奶，會配合寶寶月齡而營養成分有所不同，寧寧的母親初期也努力給予母奶餵養，每天不間斷的到院探視。王昱程也說，寧寧後續仍須注意血氧等，也給予寧寧的家屬相關衛教、照護。

院長黃忠山感性的說，寧寧在還沒完全準備好的狀況下，先誤闖了滾滾紅塵，所幸在她生命初期，遇到好幾位秉持醫者本心、為她努力的醫師，包含接生的婦產科主任吳瓊惠、王昱程、兒童腸胃內科主任古彥男、兒童心臟內科主任賴俊維等，期望寧寧出院後能平安、健康成長。

一直陪伴寧寧成長的護理人員悉心為寧寧製作了一本專屬的成長手冊，不僅放上她剛出生、以及現今的腳印做對比，還有她在院中逐步成長的照片，讓寧寧的家人也感到窩心、溫暖。東元醫院副院長黃黃禹仁、劉雅文等人4日也歡送寧寧出院，祝福她平安長大。

東元綜合醫院如今與林口長庚醫院合作，組成高危險妊娠評估團隊，由長庚大學婦產科副教授趙安祥醫師針對高危險妊娠產婦作早期評估，還有林口長庚新生兒科主任朱世明、加護病房主任林瑞瑩等經驗分享及指導，協助東元照護更多巴掌仙子。

(中時 )