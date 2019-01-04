「兩岸像兩列火車對撞」 朱立倫：九二共識跟一國兩制是兩回事

2019年01月04日 11:54 中時 王思慧

前新北市長朱立倫今（4）到人安基金會出席公益活動，針對海峽兩岸議題，朱立倫表示，兩岸現在就像兩列火車對撞，對火車上的乘客來說很倒霉，希望大家多談經濟、少談政治；並強調「九二共識跟一國兩制完全是兩回事」，堅持一中各表就是中華民國，自由民主不會改變。

大陸國家主席習近平前日主張要和平統一台灣，對此，朱立倫表示，兩年多來兩岸關係很緊張，就像兩列火車要對撞，對火車上的乘客（民眾）來講真的很倒霉，希望大家多談經濟，讓人民日子過得好些，少談政治。

強調九二共識跟一國兩制完全是兩回事，中華民國過去到現在到未來，都會堅持自由民主，不會改變，對於一個負責任的國家領導人，除了要堅持中華民國立場外，也要避免喊衝喊打，不要讓火車對撞。我們堅持的一中各表就是中華民國，自由民主這點不會改變。

至於吳敦義和馬英九是否參選總統，都沒把話說死，媒體問怎麼看待。朱立倫說，一個民主政黨一定是多元聲音多方參與，最後大家要團結一致，「民眾討厭民進黨就不代表支持國民黨」，國民黨就算團結都不一定勝選，絕對沒有所謂的誰卡誰、內部對抗，在任何選舉過程中，用公平開放機制，只要能產生候選人，全黨都會支持。

國民黨主席吳敦義找周錫瑋當國民黨副主席，媒體問是否有較勁意味。朱立倫表示，周縣長是老朋友好朋友，年富力強，願意為國民黨服務是好事。另外，吳敦義要找15各縣市首長召開「兩岸城市交流會議」，會覺得在佈局參選之路？主席應該多找縣市長、立委，目前是在野黨，能結合縣市長，民意基礎，立法院黨團跟地方議會，國民黨開大門走大路

有關高雄市長韓國瑜稱國民黨就像在打麻將，裡面要選總統的有一個是相公，問朱立倫怎麼看。朱立倫說，自己不會打麻將，但打麻將基本上不是為了賭錢，大部分高雄、台中、新北都是全民調的方式，只要大家有信心，民調題目設計得好，這是目前社會大眾比較能接受的。

針對總統蔡英文被逼宮，朱說，看來民進黨問題也不小，但人家家務事還是少批評。

朱立倫也拋磚引玉，表示人安基金會年終尾牙對寒士而言很重要，但現在還差五成善款，希望善心人共襄盛舉。

(中時 )