《全台最速報》金門防疫拉警報 周界5公里養豬場抽血採樣

2019年01月04日 11:53 中時電子報 綜合報導

◎金門防疫拉警報 周界5公里養豬場抽血採樣

金門田浦海灘去年底發現1頭從大陸漂來的死豬，被驗出「非洲豬瘟」病毒，縣府4日上午對確診病例周界半徑5公里內9戶養豬場豬隻抽血檢驗，另要求現有28戶餵食廚餘的養豬場改餵飼料。另烏坵的小坵島今天上午又發現海漂死豬，海巡除已拉起警戒線封鎖，金門縣防疫所也將立即派員前往了解。

◎蔡強硬回應習近平 柯P：別以為台海絕對安全

針對蔡英文總統態度強硬回應大陸國家主席習近平談話，不接受九二共識、堅決反對一國兩制。台北市長柯文哲今天被媒體問到，蔡英文強硬回應陸方，卻獲不少台灣民眾支持？柯直言，股票有所謂「一日行情」，但坦白講，不要以為台海絕對安全，擦槍走火還是不得了，「我覺得做什麼事情還是要看長期趨勢，不要短期操作。」

◎羅慧夫追思會 蔡英文總統頒褒揚令

林口長庚紀念醫院創院院長羅慧夫醫師，於美國時間2018年12月3日辭世，享壽91歲，為感念羅慧夫院長對台灣與長庚醫院的崇高貢獻，林口長庚4日舉辦追思會，蔡英文總統出席追思會並頒發褒揚令，以彰顯羅慧夫醫師生前之人道奉獻精神。

◎違反選罷法 五連霸嘉義市議員被訴

5連霸嘉義市議員廖天隆涉嫌以1票1000元透過呂陳姓樁腳賄選15票，4日被檢察官依違反《選罷法》起訴，檢方考量2人犯後坦承犯行，廖天隆71歲、呂陳樁腳82歲，2人年事已高，建請對廖天隆附帶條件宣告緩刑、呂陳樁腳減刑或免刑，廖天隆表示尊重司法。

(中時電子報)