吳敦義駁斥習五條 重申92共識就是一中各表

國民黨主席吳敦義駁斥「習五條」，重申92共識就是一中各表。(蔡依珍攝)

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吳敦義4日到桃園參加五合一選舉主席感恩茶會時駁斥「習五條」，重申92共識就是一中各表。(蔡依珍攝)
吳敦義4日到桃園參加五合一選舉主席感恩茶會時駁斥「習五條」，重申92共識就是一中各表。(蔡依珍攝)
吳敦義4日到桃園參加五合一選舉主席感恩茶會時駁斥「習五條」，重申92共識就是一中各表。(蔡依珍攝)

大陸國家主席習近平提出「習五條」邁向和平統一，國民黨主席吳敦義4日駁斥，直言習的說法絕非當年「九二共識」的內涵，強調一中各表的九二共識就是當年雙方換文的內容要點，而蔡英文總統完全否定九二共識的存在也是不對的，雙雙否定習和蔡的說法。

習近平2日發表《告台灣同胞書》40周年紀念談話，其中針對「九二共識」，習近平指出是「在一個中國原則基礎上達成『海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一』」。

「習近平談話絕非九二共識的內容！」吳敦義4日到桃園參加五合一選舉主席感恩茶會時表示，「一中各表」原詞句講詳細是35字，也就是「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式各自表達」。

吳敦義進一步解釋，九二共識的35字內容，是1992年11月3日海基會和海協會經兩輪談判濃縮扼要寫出來的，海基會並將35字傳真給海協會，對岸11月16日就回文給中華民國海基會，雙方達成35字就是一中各表的九二共識，強調「一個中國、各自表述」是扼要內容，35個字詞是完整經協商及函電的內容，但扼要文字不能刪除，「九二識就是一中各表，一中各表的92共識就是當年雙方換文的內容要點！」

吳敦義強調，習近平所述不是當年的內容，蔡英文總統完全否定一中各表存在也是完全不正確，一個是內容不符、一個完全不認同，兩人都是不對的，因此國民黨也發布聲明，重申九二共識就是一中各表，一中各表就是大陸方面可以表述他們的中華人民共和國，我們可以口頭聲明我們的中華民國，這就是93年第一次辜汪會談在新加坡舉行的最重要根基，也是雙方換文的共識。

吳敦義強調，九二共識是兩岸和平穩定發展的重要基礎，國家一定要確保一中各表的九二共識，他也感謝桃園的黨工黨員同志，提到立委陳學聖，雖然沒能摘下勝利成為桃園市長，但也高度肯定他明知桃園是22縣市中最艱苦的一仗，仍勇往直前，雖敗猶榮，而在全桃園黨工同志的努力、候選人盡心盡力下，桃園市議員拿下33席，他也感謝桃園對國民黨和中華民國的熱愛。

(中時 )

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