救駕？加拿大參眾議員訪陸 是否討論釋放公民受矚目

2019年01月04日 12:01 中時電子報 馮英志

渥太華和北京因加拿大逮捕華為孟晚舟，隨後兩名加拿大人因「危害國安」在陸被捕，中加關係緊繃。然而在此敏感時機，加拿大參眾議員組成的訪問團已確定6日至12日赴陸造訪，是否討論釋放加國公民備受關注。

根據加拿大廣播公司（CBC）報導3日報導，此次參訪為加中議會協會（Canada-China Legislative Association）主辦，訪問團成員包括聯邦參議員胡子修、戴伊（Joseph Day）、眾議員譚耕、古珀（Michael Cooper）、馬萬里（Majid Jowhari）、阿里雅（Chandra Arya）等。該協會證實，參眾議員訪問團將於6日至12日訪問上海、深圳、香港。

先前加拿大因逮捕華為財務長孟晚舟，大陸疑似先後逮捕加國前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）作為報復。加中議會協會選擇在兩國關係敏感時刻探訪，外界關注參訪團是否將釋放加國公民加入討論議程。

對此，參訪成員之一的古珀表示，雖然此行早已在孟案發生前就已定案，但他仍非常關切兩國遭拘禁的加國人民現況，並希望將加國人民遭拘留問題列入討論議程，不過此行主要目的仍聚焦於中加兩國關係。

對於此時此刻仍有參眾議員擬訪中國，加拿大網民反應不一。有人直言：「如果康明凱和史佩弗沒有和這群政客坐上同一班機返加，他們就別回來了。」

(中時電子報)