基市童軍中心委外決標　擬11月營運

流標多次的基隆市童軍活動中心委外經營案，終於在去年12月中旬決標，交旅處預計得標廠商會在今年5月進場施工，若一切順利，11月可望開放營運。（張穎齊翻攝）

友善列印
中時

鄰近暖東峽谷的基隆市童軍活動中心委外經營案，近期順利決標，進入議約階段，得標廠商將規畫露營場地，並提供童軍訓練與環境教育等活動，基隆市政府表示，若一切順利的話，預計在今年11月開始對外營運，屆時暖東峽谷的環境清潔及停車場管理，也將一併委由業者負責，而暖東峽谷園區仍維持免費入園，對外開放。

基隆市童軍活動中心位在暖暖區，鄰近暖東峽谷和荖寮坑生態園區、淡蘭古道、暖江橋壺穴、西勢水庫等觀光景點，市府為打造成觀光廊帶，2015年推動暖暖童軍中心OT案，然而卻因童軍中心多處設施老舊、沒有使用執照與建照，導致多年來沒有業者願意上門投資，數次流標，市府教育處對此則投入1500萬元，先進行整修，改善設施。

交旅處觀光行政科長彭淑馨表示，基隆市童軍活動中心委外經營案所幸在去年12月中旬順利決標，整個活動中心約占1.5公頃，既有房舍有5棟，目前教育處正在進行廳舍等工程改善，預計今年4月可完工，屆時得標廠商即可在5月進場，過程如一切順利，可望在今年11月開放營運。

彭淑馨說，根據得標廠商的規畫，擁有大片草地的童軍活動中心，將畫設為4處露營場，並提供食農DIY、童軍教育、環境教育等課程活動；目前委外經營案已進入議約階段，待市長批准後，業者即可著手籌備，讓基隆市童軍活動中心可望成為台灣北部的露營新景點。

交旅處補充，至於鄰近的暖東峽谷，園區內的環境清潔及停車場管理，也將一併由得標廠商負責，並維持免費入園的方式，對外開放。

(中時 )

《全台最速報》金門防疫拉警報 … 台大將校內直播校長就任典禮　學…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。