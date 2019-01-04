基市童軍中心委外決標　擬11月營運

2019年01月04日 12:03 中時 張穎齊

鄰近暖東峽谷的基隆市童軍活動中心委外經營案，近期順利決標，進入議約階段，得標廠商將規畫露營場地，並提供童軍訓練與環境教育等活動，基隆市政府表示，若一切順利的話，預計在今年11月開始對外營運，屆時暖東峽谷的環境清潔及停車場管理，也將一併委由業者負責，而暖東峽谷園區仍維持免費入園，對外開放。

基隆市童軍活動中心位在暖暖區，鄰近暖東峽谷和荖寮坑生態園區、淡蘭古道、暖江橋壺穴、西勢水庫等觀光景點，市府為打造成觀光廊帶，2015年推動暖暖童軍中心OT案，然而卻因童軍中心多處設施老舊、沒有使用執照與建照，導致多年來沒有業者願意上門投資，數次流標，市府教育處對此則投入1500萬元，先進行整修，改善設施。

交旅處觀光行政科長彭淑馨表示，基隆市童軍活動中心委外經營案所幸在去年12月中旬順利決標，整個活動中心約占1.5公頃，既有房舍有5棟，目前教育處正在進行廳舍等工程改善，預計今年4月可完工，屆時得標廠商即可在5月進場，過程如一切順利，可望在今年11月開放營運。

彭淑馨說，根據得標廠商的規畫，擁有大片草地的童軍活動中心，將畫設為4處露營場，並提供食農DIY、童軍教育、環境教育等課程活動；目前委外經營案已進入議約階段，待市長批准後，業者即可著手籌備，讓基隆市童軍活動中心可望成為台灣北部的露營新景點。

交旅處補充，至於鄰近的暖東峽谷，園區內的環境清潔及停車場管理，也將一併由得標廠商負責，並維持免費入園的方式，對外開放。

(中時 )