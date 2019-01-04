台大將校內直播校長就任典禮　學生代表：排場不小

2019年01月04日 12:04 旺報 李侑珊

台大即將在8日舉行校長交接典禮，台大財金系教授管中閔將於當天就任，台大計算機及資訊網路中心則發送校內信，指出當天將在校內會議室直播典禮現場，更鼓勵並邀請校內師生踴躍出席觀禮儀式，台大學生代表認為，由此可見儀式當天勢必很熱鬧，且排場不小。

台大校長遴選風波已告終，台大即將在8日上午舉行第12任校長職務交接典禮，台大也在近期發出邀請函，並由代理校長郭大維署名，將在交接儀式當天，發送校長聘書給管中閔。

台大計算機及資訊網路中心則在今(4)日寄發校內信，除了說明校長交接典禮時間、地點，也指出當天將在校內會議室同步直播職務交接典禮，並鼓勵校內師生、行政人員踴躍參與觀禮。

即便台大校長管中閔將就任，但部分反對力量依舊難平息，不只日前有中研院院士陳良博等學術界人士日前發起連署，要求撤銷聘任管中閔擔任台大校長，近日還有台大校友發起抗議活動，號召校友在週六(5日)站出來，在台大傅鐘下，一起抗議政府違法違憲，目的在於「堵管」。

對此，台大工學院學生代表王翊方表示，依照校方發布的消息，邀請師生出席觀禮的情況來看，下週二新任校長就任當天，可以想像排場不小，但反對力量依舊存在，可以預見典禮當天，場內、場外都勢必很熱鬧。

(旺報 )