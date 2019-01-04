編制外教師占比 台灣觀光學院高達八成居冠

2019年01月04日 12:14 旺報 簡立欣

從血汗教師比例看教學品質！教育部日前公告了各大專校院「編制外專任教師」的人數與比例，占比最高的前10名裡台灣觀光學院以82.61%「奪冠」。私校工會肯定教育部資訊公開化，但也呼籲教育部加快腳步，儘速終結「用完即丟」編制外教師現象，還給教師有尊嚴的工作環境，確保學生受教品質。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，教師流動率越低，辦學品質越高，因此大專校院「編制外專任教師」（一般稱為「專案教師」）人數與比例，是觀察大學辦學品質的重要指標之一；學生和家長有必要知道這項資訊，以免誤觸雷區。

依教育部公告的最新資訊顯示，107學年度各私立大專總計聘任約2100名專案教師，占比前十名的學校以台灣觀光學院的82.61%最高，其次依序是中信金融學院（65.96%）、和春技術學院（49.37%）、崇右科大（41.24%）、稻江管理學院（33.93%）、大漢技術學院（32.14%）、明道大學（30.4%）、新生護專（29.41%）、崇仁醫專（25.25%）、樹人醫專（24.16%）。

若以人數排名，前十名以實踐大學的84人最多，其次依序是輔仁大學（70人）、大葉大學（58人）、樹德科大（56人）、靜宜大學（54人）、弘光科大（52人）、長榮大學（51人）、新生醫專科（50人）、亞洲大學（49人）、致理科技大學（48人）。

尤榮輝說，《教師法》規定除非老師犯了嚴重犯錯，否則學校不能不續聘老師；為了解決少子化浪潮來襲後私校的財務壓力，教育部「發明」了不受《教師法》保障的「編制外專任教師」，這樣一來學校缺師資時就多聘「專案教師」，師資過剩時就不予續聘，讓專案教師工作條件十分惡劣。

尤榮輝表示，工會樂見教育部公告專案教師相關資訊，但也呼籲教育部儘速終結血汗專案教師現象，還給專案教師公平而有尊嚴的工作環境，相對確保學生的受教品質。

被點名「專案教師人數最多」的實踐大學校長陳振貴表示，這是學校校務會議民國97年決議，高雄校區比較偏遠，所以助理教授以下都是短期聘任；但他強調這不是專案教師，比較像是長聘，薪水13點5個月領好領滿，而且不用做研究，純教學，一年一聘，加入勞保反而獲利更多，此外該校每年都有2到5個名額讓短期教師轉正。

(旺報 )