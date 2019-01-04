菲姐討1700萬分手費 法官判前男友得付400萬

「鍋具女王」菲姐。（資料照，林宏聰攝）

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「鍋具女王」菲姐、甘玉惠，與前男友丁洋機分手後糾紛不斷，多次對簿公堂，菲姐最近告上法院，要求男方履行契約，給付她1700萬元保障生活基金案，台北地方法院審理後，法官判丁應給付400萬元。本案可上訴。

菲姐提告指出，她與丁洋機原為男女朋友，當初丁為感謝她對其生活及事業付出的關心與協助，1998年8月3日簽訂協議書，特別設立基金專戶，提供她作為日後生活所需。但丁僅給付1999年與2000年兩期共1300萬元，後來2001年、2002年與2003年共三期1700萬元、卻未履行，因求請求丁要履約給付。

但丁洋機透駁斥，菲姊與他同居時早知他已婚，且女方在他案陳述時，也說與他長期同居生活，本就嚴重違反社會道德觀念，他才會同意無償給付女方生活保證基金，但依民法第72條規法律行為，有背公共秩序或善良風俗者，無效，所以兩人所簽協議應無效。

法官審理後認為，丁當年確實為了感謝菲姐協助對他生活及事業所付出的關心與協助，才透過協議書承諾酬謝女方，在沒有任何違反公序良俗情形下，依私法自治及契約自由原則，雙方應依協議內容履行並受拘束。

惟依民法時效規定，債權人若超過15年才對債務人提告求償則喪失權利，因此，2001年與2002年共1300萬元，都已罹於時效，只能請求2003年的400萬元。

(中時 )

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