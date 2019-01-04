陳炳甫二度找連勝文輔選 立委蔣萬安明陪同眷村拜票

國民黨北市立委補選參選人陳炳甫今前往士林華榮市場掃街拜票，國民黨中央委選連勝文二度輔選力挺陳炳甫。（林縉明攝）

友善列印
中時
國民黨北市立委補選參選人陳炳甫今前往士林華榮市場掃街拜票，國民黨中央委選連勝文二度輔選力挺陳炳甫。（林縉明攝）

北市立委補選白熱化，國民黨參選人陳炳甫昨接受廣播專訪表示，捷運民生汐止線可以考慮先跳過民生社區，甚至先蓋後設站，遭對手「柯家軍」的陳思宇批評「錯誤決策比貪汙更可怕」，對此，陳炳甫今受訪回應，他是參考日本的做法提出折衷方案，尊重每個人的想法。

針對捷運民生汐止線議題，陳炳甫表示，會提出跳過民生社區及先蓋後攝站想法，主要是當地很多人反對，所以參考日本做法，研擬折衷的方案，希望對手不要再批評，應該回到政見討論。

陳炳甫強調，他從不批評別人，希望立委補選比照高雄市長韓國瑜正面選舉的方式，大家拿出政見、政績，其他的交由選民做決定；至於陳思宇提議參選人一起坐下來談政見，陳炳甫正面看待並笑稱，「終於回到正軌，正面選舉是好事情」。

陳炳甫今早前往士林華榮市場掃街拜票，除在地黨籍議員張斯綱陪同，二度邀請國民黨中央委員連勝文輔選，陳炳甫說，該地是連勝文出身地，請他來也有飲水思源的涵義；連勝文則笑稱，華榮市場是他人生造訪的第一個市場，可以舊地重遊帶著陳炳甫逛市場拜票，算是難能可貴的經驗。

陳思宇近期頻與柯文哲同台，陳炳甫除邀請連勝文，黨籍立委蔣萬安明天將陪同到眷村拜票，較勁意味濃厚，反倒是民進黨參選人何志偉減少公開行程。

對此陳炳甫表示，每個陣營都有支持者跟選舉方式，陳思宇是柯家軍，柯P全力輔選也是當然的；至於何志偉減少公開行程，他有發現，但依舊按照自己的步調邀請黨籍人士陪同掃街，候選人各自努力爭取民眾認同。

(中時 )

吳敦義駁斥習五條 重申92共識就… 侯友宜視察汐止交通 提改善3方針

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。