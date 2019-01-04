陳炳甫二度找連勝文輔選 立委蔣萬安明陪同眷村拜票

2019年01月04日 12:30 中時 林縉明

國民黨北市立委補選參選人陳炳甫今前往士林華榮市場掃街拜票，國民黨中央委選連勝文二度輔選力挺陳炳甫。（林縉明攝）

北市立委補選白熱化，國民黨參選人陳炳甫昨接受廣播專訪表示，捷運民生汐止線可以考慮先跳過民生社區，甚至先蓋後設站，遭對手「柯家軍」的陳思宇批評「錯誤決策比貪汙更可怕」，對此，陳炳甫今受訪回應，他是參考日本的做法提出折衷方案，尊重每個人的想法。

針對捷運民生汐止線議題，陳炳甫表示，會提出跳過民生社區及先蓋後攝站想法，主要是當地很多人反對，所以參考日本做法，研擬折衷的方案，希望對手不要再批評，應該回到政見討論。

陳炳甫強調，他從不批評別人，希望立委補選比照高雄市長韓國瑜正面選舉的方式，大家拿出政見、政績，其他的交由選民做決定；至於陳思宇提議參選人一起坐下來談政見，陳炳甫正面看待並笑稱，「終於回到正軌，正面選舉是好事情」。

陳炳甫今早前往士林華榮市場掃街拜票，除在地黨籍議員張斯綱陪同，二度邀請國民黨中央委員連勝文輔選，陳炳甫說，該地是連勝文出身地，請他來也有飲水思源的涵義；連勝文則笑稱，華榮市場是他人生造訪的第一個市場，可以舊地重遊帶著陳炳甫逛市場拜票，算是難能可貴的經驗。

陳思宇近期頻與柯文哲同台，陳炳甫除邀請連勝文，黨籍立委蔣萬安明天將陪同到眷村拜票，較勁意味濃厚，反倒是民進黨參選人何志偉減少公開行程。

對此陳炳甫表示，每個陣營都有支持者跟選舉方式，陳思宇是柯家軍，柯P全力輔選也是當然的；至於何志偉減少公開行程，他有發現，但依舊按照自己的步調邀請黨籍人士陪同掃街，候選人各自努力爭取民眾認同。

(中時 )