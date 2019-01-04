侯友宜視察汐止交通 提改善3方針

侯友宜今天上午視察汐止大同路沿線交通狀況。（譚宇哲翻攝）

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侯友宜今天上午視察汐止大同路沿線交通狀況。（譚宇哲翻攝）

汐止地區3日上午尖峰時段連續發生14起交通事故，各主要幹道壅塞，短短1公里塞了1個多小時，新北市長侯友宜今天上午在未通知媒體的情況下前往當地視察路況，現場裁示3個應變作為，指示交通局、警察局從短期的應變能力加強、中期道路拓寬跟長遠的增設聯外道路積極改善。

侯友宜上午視察汐止交通狀況後返回新北市府出席市政行程，針對汐止地區昨日塞車狀況，侯友宜表示，昨天塞車主因是公車漏油故障，加上有大貨車相撞等多起交通事故，已要求公車業者、大型車業者負起車輛安全的責任，須定期修復保養，駕駛也有固定訓練，發生故障時要有緊急處置能力，壓縮道路占用時間。

侯友宜表示，汐止交通環境長期以來壅塞，第一要將應變能力做好，未來重大交通事件要以災害應變機制處理，找出都會區敏感地帶交通節點以及對應替代道路與聯外道路，定期預防演練，提升重大車禍的疏散應變能力。

第二，交通局主導新北市交通事故樣態分析，建立不同等級車禍所需排除時間，必要時，限時段禁止大型車通行，避免發生意外。

第三，面對突發交通事故，各局處依照權責分工，加強即時訊息通報與媒體回應，讓用路人第一時間知道路況，建立良善交通網絡。

侯友宜強調，從短期應變能力加強，到中期汐止康寧路、吉林街的拓寬，及長遠的增設聯外道路並與台北市協調，要好好來做，最重要從檢討過程中，立即反映缺失，改善汐止交通。

(中時 )

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