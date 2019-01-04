草鞋墩夜市熄燈 江欽良允諾無償提供場地經營

2019年01月04日 12:59 中時 廖肇祥

南投聞人「江董」公告，草鞋墩人文觀光夜市復業，並無償提供給攤商維持生計。（圖／摘自寶島時代村臉書）

草鞋墩人文觀光夜市去年年底歇業，工人拆除入口處的棚架。（廖肇祥攝）

江欽良涉及農會詐貸案遭到南投地檢起訴，其所經營的寶島時代村也遭到波及停業。（廖肇祥攝）

寶島時代村董事長江欽良因涉及農會詐貸案，遭檢調搜索及查扣電腦，先在前年底結束寶島時代村營運，去年年底以電腦遭檢方查扣，影響營運為由，草鞋墩人文觀光夜市也在去年12月31日熄燈，百名攤商頓時生計，攤商3日向江欽良陳情，表示年關將近，盼望夜市能儘速恢復營業，江欽良透過粉絲團公告，待南投地檢署歸還夜市營運主機之前，願意無償提供夜市場地給夜市攤販進行營業使用。

江欽良前日透過寶島時代村經理葉慶宗收下攤商陳情書，並對外表示，因南投地檢署至今仍查扣寶島時代村電腦不返還，導致時代村及夜市業務難以推動，去年3月5日南投地檢署只歸還查扣電腦拷貝檔案，未返還整個進銷存會計系統，經陳情高檢署，高檢署也發函南投地檢，指電腦並非犯罪工具，應歸還給業者，但南投地檢未回應，造成寶島時代村及草鞋墩夜市經營嚴重受到影響。

而南投地檢今日上午宣布偵結，將江依涉犯偽造文書、使公務員登載不實、背信等罪予以起訴，並指江在「證據明確下猶飾詞狡辯，並無悔意」，將向法官請求予以從重量刑！江欽良並未現身說明，而是透過寶島時代村粉絲團對外發佈聲明，內容提及草鞋墩人文觀光夜市宣布結束營業，但內心非常感念15年來與南投鄉親一起參與災後重建、發展地方經濟，從基層鄉親身上學習到台灣人刻苦耐勞和堅韌的精神。

江欽良表示，由於年關將至，不忍夜市攤販面臨生存困難窘境，也不捨社會大眾對草鞋墩人文觀光夜市的高度期待，決定待南投地檢署歸還夜市營運主機之前，願意無償提供夜市場地給夜市攤販進行營業使用，保障夜市攤販能養家糊口維持生計，也期待社會大眾給予草鞋墩人文觀光夜市攤販繼續支持與愛護。

(中時 )