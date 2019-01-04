英軍要在南海設基地 CNN：有道理！

英國皇家海軍的兩棲攻擊艦阿爾賓號2018年6月29日抵達日本橫須賀，進行港口訪問的畫面。（美國海軍）

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中時電子報
英國皇家海軍兩棲攻擊艦阿爾賓號造訪汶萊

當英國國防大臣本周宣佈，考慮要在亞洲設新軍事基地時，批評者質疑，倫敦是否有足夠的經費，或是戰略願景來執行這類計畫。 CNN新聞網4日指出，這絕非英國信口說說，而是近幾年來倫敦在亞洲佈局的合理延伸。

英國國防大臣威廉森（Gavin Williamson）在接受《周日電訊報》（Sunday Telegraph）專訪，談到英國脫歐後的軍事佈局時說，「這是自二次世界大戰以來，英國最偉大的時刻」。他說，這是英國再成為貨真價實世界級大國的時刻，而他認為，英軍將在其中扮演十分吃重的角色。

儘管威廉森只大概指出，英國的新軍事基地可能再「遠東」，但國防消息人士透露，他所指的是新加坡與新加坡和汶萊。從英國的角度看來，選擇這些國家是有道理的。20世紀上半葉，當時英國還是世界超級強國，新加坡曾是殖民地，而汶萊則是保護國。它們都位於南海，至今都還是有少數英國駐軍。

儘管北京的9段線主張幾乎涵蓋了整個南海，但在2016年海牙國際法庭南海仲裁庭宣佈，北京的9段線主張無效後，其他國家因此認為，這主張沒有法理依據。威廉森6月在新加坡香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）安全會議中說，英國將派戰艦到亞洲水域，展現支持以「規則為基礎的制度」。

兩個月後，當英國皇家海軍的兩棲攻擊艦阿爾賓號（HMS Albion）出現在南海，駛近西沙群島時，北京痛批這是「挑釁行為」。

南海

然而，例行巡航南海是美國海軍的政策，華府向來鼓勵盟國加入這類行動，以減輕負擔。而英國若是新設或擴張在新加坡的軍事基地，華府當然會欣然同意這頭號軍事盟國的做法。上海政法學院國際事務與公共管理系教授倪樂雄先前告訴《南華早報》（South China Morning Post），對華府的印太（Indo-Pacific）戰略來說，這有互補作用，美國會很高興。

英國1970年代從亞洲撤軍時，於1971年和新加坡、澳洲，紐西蘭和馬來西亞簽署了「5國防衛協定」（The Five Power Defense Arrangements, FPDA）。去年10月5國以新加坡為據點，舉行了為期3星期的軍演。

(中時電子報)

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