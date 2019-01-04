納稅者權利保護官遭疑球員兼裁判 監委要求檢討

2019年01月04日 13:34 中時 鄭舲

納稅者權利保護法2016年12月28日公布並自公布後1年日施行，其中第18條規定，最高行政法院及高等行政法院應設稅務專業法庭，審理納稅者因稅務案件提起的行政訴訟；稅務專業法庭，應由取得司法院核發的稅務案件專業法官證明書的法官組成。同法第20條也規定，稅捐稽徵機關應主動提供納稅者妥適必要協助，並以任務編組方式指定專人為納稅者權利保護官辦理相關事項。

而納稅者權利保護法公布後，法稅改革聯盟即針對該法提出多項質疑，並陸續向監察院陳情。監委調查發現，納稅者權利保護官造成「球員兼裁判」疑慮，也有稅務專業法官證明書核發資格寬鬆等問題，因此通過監委李月德、趙永清及高涌誠提出的調查報告，提出四點調查意見請財政部與司法院檢討改進。

監委指出，納稅者權利保護官發揮促進徵納雙方溝通調適及稽徵機關自我審查功能，以保障納稅者權利，但依據納稅者權利保護法精神，納稅者權利保護官應具客觀中立性，以目前納稅者權利保護官設置於各稽徵機關內部，多屬兼任，與權責單位人員關係密切，所受理的納稅者權利保護案件也可能為承辦或複核案件，又欠缺完善迴避機制及一定程度外部人員或力量介入，恐難消除外界有「球員兼裁判」、「官官相護」疑慮。

此外，監委認為，自納稅者權利保護法施行以來，財政部所屬各稅捐稽徵機關受理納稅者權利保護案件與同時期受理的復查件數與一般申訴、陳情案件相較，納稅者權利保護案件數量偏低，且處理結果有變更原處分或出具處理意見供權責單位審酌及建議研究改進者仍屬少數；財政部應持續加強宣導及考核，使納稅者權利保護官有效發揮應有功能。

另外，監委表示，司法院核發稅務專業法官證明書，未能將各界對於稅務證照與成立專庭加強專業期待落實於核發資格條件認定中，也未參採成立智慧財產法院前例，就申請或參與遴選的法官予以相當程度篩選，反以鑑別力不足的法官職務評定結果為核發標準，導致全數提出申請的法官均獲核發該證書，形同未經篩選，未符納稅者權利保護法明定落實憲法基本權利保障及強化稅務事件專業審理精神。

(中時 )