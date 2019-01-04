國衛院首創「蚊臉」辨識系統 抓得住登革熱病媒蚊

2019年01月04日 12:38 中時 魏怡嘉

大家都知道「人臉」辨視，但聽過「蚊臉」辨識嗎？國家衛生研究院利用人工智慧科技（AI）開發出「蚊臉」辨識系統，可在0.07秒之內，就辨識出遭誘捕進桶的蚊子是否為登革熱病媒蚊，準確度高達97％，且可透過網路及地理資訊系統（GIS）傳送回控制中心，讓監測單位可以即時掌控病媒蚊的消長情形，必要時迅速撲滅，讓疫情還未開始就已經結束。這套「蚊臉」辨識系統，最快今年即能運用於社區登革熱防治。

國衛院生醫工程與奈米醫學研究所助理研究員廖倫德表示，「蚊臉」辨識系統的建立，必須要有蚊子的圖像資料庫才能比對辨識，一隻蚊子即拍了700多個角度、1萬零800張的照片。蚊子在被誘飛進入捕蚊桶後，微型攝影機即進行拍攝並展開比對，在0.07秒之內就可將白線斑蚊、埃及斑蚊與家蚊分開，此時傳送系統會將資訊傳回監測中心，並透過GIS顯示地點，讓監測中心快速掌握登革熱病媒蚊是否已經在哪個地點明顯增加，必要時在第一時間採取防疫措施，防患於未然。

國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心副執行秘書陳俊宏表示，過去登革熱都在人體遭到叮咬後檢驗才知道，環境監測多透過病媒蚊產卵數量來做評估，受限人力，通常人員去將集卵桶帶回，最快也要一星期，慢則一個月，即便抓到蚊子，大多已經被黏死，無法自病媒蚊上採血，有了「蚊臉」辨識系統，不僅可即時快速傳回資訊，其誘捕入桶的蚊子是活的，可以養活一個月，研究人員可以前往將活蚊帶回，對病媒蚊抽血進行基因定序分析，看病媒蚊是否帶有登革熱病毒，及曾叮咬過的宿主。

陳俊宏進一步指出，蚊子辨識系統新加坡也有，但其主要利用蚊子的飛行振動頻率，透過「蚊臉」辨識是前所未有，且國衛院整套系統研發及製造全是台灣製造，且透過3D列印大幅降低成本，有利未來推廣，目前「蚊臉」辨識系統已在國家蚊媒傳播中心及台南登革熱熱區測試，測試成果相當不錯，希望今年能投入社區登革熱防治工作。

(中時 )