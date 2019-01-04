輔英科大、友荃科技產學合作 探索氫氧機應用

輔英科大與友荃4日舉辦「氫氧免疫輔助療法之應用與新趨勢」研討會。（林宏聰攝）

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氫氣有助消除人體自由基，未來在抗老化、輔助治療方面的應用蓄勢待發，以醫療照護起家的輔英科技大學攜手全台最大氫氧設備製造商友荃科技，4日舉辦研討會並簽定產學合作，將投入相關研究，藉由氫氧機提升老人腸道益菌與免疫力。

輔英科大與友荃4日舉辦「氫氧免疫輔助療法之應用與新趨勢」研討會，邀日本氫氧療效研究專家赤木純兒、高雄長庚川崎症中心主持人郭和昌、義大醫院胸腔內科主任魏裕峰、台灣氫分子醫學會創辦人王群光等人發表專題演講。

輔英校長顧志遠表示，「高齡照顧」將是學校下個60周年重要發展課題，5月擬成立全國最大高齡長期照顧人才培育中心，針對不同階段的老人照顧需求提供訓練，也希望多與企業界合作，培養人才並進行相關領域研發工作。

友荃科技捐贈2台氫氧機，董事長林文章說，氫氣能夠去除人體自由基，臨床應用相當多元，盼與學界合作探索確立氫氧療效；輔英老化及疾病預防研究中心主任葉耀宗則表示，將針對腸道菌與免疫力提生，提出上千萬預算的大學產學合作計畫。

川崎症專家、高雄長庚醫師郭和昌指出，目前已有研究顯示，自由基會導致川崎症患者血管發炎，過去雖用高劑量免疫球蛋白治療，仍有20％病患會留下血管炎後遺症，未來將以氫氣輔助抗自由基，相信對治療川崎症能有一定幫助。

高醫前副院長謝建勳則表示，研究發現氫氣具有抗自由基、抗發炎效果，且至今沒發現對人體有任何不良作用，可預見未來藉由氫氣輔助，在醫學美容及疾病預防領域會有很好結果。

(中時 )

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