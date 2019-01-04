獨》台大行文國企系教授陳思寬 同意借調中經院院長

2019年01月04日 12:35 旺報 李侑珊

台大國企系教授陳思寬借調中華經濟研究院院長一案獲解。台大3日發送公文，並由代理校長郭大維署名，同意台大國企系教授陳思寬，自今年1月11日起至110年1月10日止，借調中華經濟研究院院長，期間留職停薪，需返校義務授課。

經過一波三折，台大最終同意陳思寬借調中經院院長，並將於11日上任，上任期程和中經院原先計畫的借調日期，足足晩了兩個多月，而台大與中經院長年的土地、房舍問題未獲解決，陳思寛出任院長的首要任務，就是要協助處理中經院與台大間的現有房舍租約、租金以及雙方學術合作契約等協議事項。

台大國企系敎授陳厚銘認為，台大已贏得官司，何時取回校地，以及租金的多寡，並非現階段台大最關心的議題，未來雙方的合作型式與台大的角色扮演，才是台大關切之重點。

陳厚銘認為，雙方緊密合作絕對可以創造綜效，提升雙方競爭力。就台大而言，與中經院結盟，可增加台大對政府財經產業政策的建言管道。對中經院而言，藉由台大社科院及管理學院相關系所的基礎研究能量加持，可望大幅提升中經院政策研究的深度與廣度，對雙方皆為有利。

陳厚銘強調，在景氣趨緩，台灣經濟發展遇瓶頸之際，倘若能藉由雙方強強合作，共同為台灣經濟把脈，提出有效的經濟發展有效良方，應該是大家引頸期盼的。

(旺報 )