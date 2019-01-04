視察金門防疫非洲豬瘟 蔡英文：要展現台灣人的志氣

蔡英文總統（右）4日赴金門，巡視非洲豬瘟的防疫措施，在海關觀看防疫人員在緝毒犬的幫助下，對入境旅客行李進行防疫檢查。（鄭任南攝）

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中時
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總統蔡英文4日上午赴金門，視察防範中國大陸非洲豬瘟擴散的各項準備工作。對於「習五條」等議題，蔡英文表示：「我正在做的事情，就是總統要做的事情。」對岸把一國兩制端上檯面，任何政黨或政治人物都必須有嚴肅的態度面對。

日前金門沿海發現海漂豬屍，感染非洲豬瘟，即日起金門豬肉和製品禁止輸台14天，違者最高罰100萬元。蔡英文特別赴金門視察金門小三通碼頭、金門航空站。

媒體詢問蔡英文，近日中國大陸發布「習五條」，以及4名台獨大老要求她退居二線，有超過15萬名網友在蔡英文臉書上按讚力挺，蔡英文是否有感受到民眾的支持？

蔡英文表示，：「我現在正在做的事情，就是一個總統應該做的事情，面臨一個威脅產業和國人健康這麼大疫情的情況下，總統本來就應該呼籲國人，共同面對這樣的疫情。」

蔡英文指出，當我們看到對岸把一國兩制端上檯面，要台灣人民接受，任何的政黨，或是政治人物，都應該有嚴肅的態度，這個要表現出來台灣人的志氣，這兩件事情都是非常嚴肅的事情，也必須要國人集結共同力量面對的事情。這時候，總統的責任就是集結國家的力量共同面對。

她也表示，這是一個台灣面臨到非常重要的兩個議題的時候，台灣的人民感受到這些議題的嚴肅性，能夠站出來發聲，展現團結的意志，覺得都很好。

(中時 )

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