新春促銷 STUDIO A推9大優惠方案

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STUDIO A 4日宣布 即日起推出新春九重購機優惠方案，購買Apple主機，有機會獲得《第14屆 KKBOX風雲榜》門票2張，並贈送免費「中保無限+ 居家安全檢查服務」及 PQI 32GB Type-C / Type-A兩用隨身碟。

購買Mac/iPhone/iPad Pro/Apple Watch S3 / 指定音頻等系列產品再送「KKBOX 90天」免費聽，還能以 990元延長為「KKBOX 365天」(市價1,788元)；加購 S.A Care安心意外保。

此外，持中國信託LINE Pay卡於全台 STUDIO A指定門市(部分百貨店內門市除外)、STUDIO A官網、晶盛 Straight A 校園門市、Straight A 官網刷卡消費，享有 LINE Points 3%回饋(含一般消費1%基本回饋)，以及教育優惠、舊機換新機最高折抵33,500元、多台折抵無上限。

舉例來說，購買最新上市的MacBook Air 13.3吋 128GB，原價39,900元、教育價38,400元。加購S.A Care安心意外保，送5%購物金約1,920元，可用來購置如保護殼、保護貼等周邊配件，若使用「中國信託LINE Pay卡」，還享 LINE Points 3%回饋約1,152點。再贈送「中保無限+ 居家安全檢查」服務及價值$1,190元的PQI 32GB Type-C / Type-A兩用隨身碟，贈送「KKBOX 90天」(價值$447元)及獲得《第14屆 KKBOX風雲榜》門票2張 (價值8,000元)機會，總計回饋14,209元，舊機換新機最高回饋33,500元、多台折抵無上限。

(工商 )

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