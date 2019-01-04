遠傳推電競手機Razer Phone 2

友善列印
工商

2019年開春，遠傳推出Razer Phone 2，月付1399元，手機購機價11,990元，遠傳估祭出補貼款14,000元，白金會員續約手機再折3,000元，最高省17,000元。申辦999以上指定方案，再送限量Razer Hammerhead Type -C耳機(市價$2,990)，購買單機或搭配指定資費，即可以1元加購Razer Chroma原廠RGB炫彩四向無線充電盤(原價3,999元)。

遠傳獨家電競手機Razer Phone 2，螢幕更新率與觸及率皆可達到120Hz，是目前市面上唯一真正的120Hz手機，同時也是市場上唯一一支正式取得 Netflix 有關 HDR 電影及 Dolby Surround 5.1 音效認證的手機，且搭載 Razer Chroma 電競 RGB 專屬炫彩燈效，以1,680萬種顏色燈光提示應用程式訊息，如 Facebook 留言及 Instagram訊息，具備定色、循環、呼吸等三種燈光效果，使用者可依照喜好自行調整。該款手機使用Qi 無線快速充電技術可快速充電。

今年新登場的原廠Razer Chroma RGB炫彩無線充電盤售價3,999元，提供定色、循環、呼吸效果，一切都可透過手機藍牙控制，輕鬆調節底座，同時夜間模式按鈕，可在睡覺時輕鬆關閉燈光。

(工商 )

新春促銷 STUDIO A推9大優惠方案 南門市場年菜採購月開跑 高CP值…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。