遠傳推電競手機Razer Phone 2

2019年01月04日 12:53 工商 林淑惠

2019年開春，遠傳推出Razer Phone 2，月付1399元，手機購機價11,990元，遠傳估祭出補貼款14,000元，白金會員續約手機再折3,000元，最高省17,000元。申辦999以上指定方案，再送限量Razer Hammerhead Type -C耳機(市價$2,990)，購買單機或搭配指定資費，即可以1元加購Razer Chroma原廠RGB炫彩四向無線充電盤(原價3,999元)。

遠傳獨家電競手機Razer Phone 2，螢幕更新率與觸及率皆可達到120Hz，是目前市面上唯一真正的120Hz手機，同時也是市場上唯一一支正式取得 Netflix 有關 HDR 電影及 Dolby Surround 5.1 音效認證的手機，且搭載 Razer Chroma 電競 RGB 專屬炫彩燈效，以1,680萬種顏色燈光提示應用程式訊息，如 Facebook 留言及 Instagram訊息，具備定色、循環、呼吸等三種燈光效果，使用者可依照喜好自行調整。該款手機使用Qi 無線快速充電技術可快速充電。

今年新登場的原廠Razer Chroma RGB炫彩無線充電盤售價3,999元，提供定色、循環、呼吸效果，一切都可透過手機藍牙控制，輕鬆調節底座，同時夜間模式按鈕，可在睡覺時輕鬆關閉燈光。

(工商 )