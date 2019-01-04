陳冲提「負數票公投」遭駁回 結局大逆轉！

行政院前院長陳冲。（資料照）

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中時

前行政院長陳冲「負數票公投」案，遭中選會駁回，成為史上首件被駁回公投案，出現逆轉結果，臺北高等行政法院審理後，今(4)日判決中選會敗訴，撤銷原處分，中選會應依公民投票法規定辦理以陳冲為領銜人在今年3月8日所提出的「您同意修法使選民可以投反對票（負數票）嗎？一人還是只有一票，選民可以用其唯一選票表達反對某候選人應該是基本人權，贊成票扣除反對票後，淨贊成票較高者當選」的公投案，且還可用圖案。本案可上訴。

去年11月24日九合一選舉，合併舉行全國性公投，雖然已結束，但本案未來若依北高行判決勝訴確定，本件負數票公投提案，中選會就得準予繼續辦理，且公投提案也不是只有文字，還能用圖示、圖案表達。

去年11月24日九合一選舉，合併舉行全國性公投，雖然已結束，但去年3月，陳冲、中選會前主委黃石城與負數票協會推動「反對票」公投，主張更改「一票到位」的選制，讓選民如對候選人不滿意，不是只能含淚投票、投廢票，或不投票。負數票協會把「反對票」提案第一階段連署書送入中選會後，經補正後仍不符公投法規定，中選會決議駁回，陳冲因此提起行政訴訟。

北高行審理後，合議庭今(4)日審結，認為爭執的公投案，中選會去年4月26日函命原告限期補正，後以補正後仍不符規定，以原處分駁回，並非適法，應撤銷原處分。

中選會駁回補正的四項內容，北高行也認為駁回沒理由。其中有關中選會認定不能以圖示補正部分，合議庭認為，公投法第9條規定，是因公投案主文及理由均須紙本公告，若文字太過冗長，將增加篇幅及閱讀困難。鑑於圖示說明往往較文字更顯而易懂，如將圖示篇幅換算文字字數，總數不超過2000字者，就沒有無違反該條意旨。何況縱加總超過2000字，甚至認圖示部分應予排除，充其量僅圖示部分不予公告及刊登公報為已足，不得作為駁回理由。

另公投案「負數票制」僅為立法原則的創制，公投案通過後，立法院依此立法原則制定法律是否違憲，尤待大法官解釋認定，中選會為公投法的主管行政機關，本無權認定法律是否違憲，竟在審查立法原則創制的公投案時，預先以「憲法規範架構」為由，強令原告補正，並以未為補正駁回，也有不當。

(中時 )

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