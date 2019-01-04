陸美將於1月7日、8日 舉行副部級經貿問題磋商

2019年01月04日 13:22 中時 藍孝威

大陸商務部發言人在官網上，稱今天（4日）上午，陸美雙方舉行副部級通話，確認美國副貿易代表格里什將於7日至8日率領美方工作組訪陸，與陸方工作組就落實兩國元首阿根廷會晤重要共識進行積極和建設性討論。《紐約時報》分析，美方持鷹派立場的談判代表拒絕妥協。

在這輪的磋商中，各方希望取得積極成果。不過，《紐約時報》分析，陸美重啟貿易談判，美方鷹派代表萊特希澤拒絕妥協，他對大陸持深度懷疑態度。

美國總統川普上個月選擇萊特希澤來領導談判，最初令股市感到不安，股市把這項任命視為不祥之兆。他的任命也令大陸官員不快，他們一直在與財政部長穆欽(Steven Mnuchin)打交道，穆欽在貿易問題上更為溫和，也是大陸最高貿易談判代表劉鶴的主要聯繫人。

在今年2月舉行更高級別的會談之前，萊特希澤的高級副手本週將與大陸官員見面。萊特希澤一直在淡化與美國總統川普的任何分歧，把自己的角色視為最終要執行川普的指令。但萊特希澤曾告訴朋友和同事，他決心不讓總統被人說服，接受「空頭支票」，比如暫時增加大豆或牛肉購買量。

現年71歲的萊特希澤正在推動實質性的變化，比如迫使大陸停止要求美國公司交出有價值的技術，作為在陸經商條件的做法。但在與大陸打交道40年，看到大陸用沒有實現的許諾來誘惑美國之後，萊特希澤對北京保持深度懷疑。他警告川普，為了贏得真正的讓步，美國可能需要用加徵更多的關稅來施加更大壓力。

美國前聯邦貿易官員芮恩希(William A. Reinsch)30年前見過萊特希澤，他說，「萊特希澤對中國的態度非常簡單，他想要他們投降」。萊特希澤的談判策略也很簡單，基本上是遞給他們一個清單，上面列著他想要他們做的事情，然後說，「現在就來解決」。

了解萊特希澤的人說，他將試圖通過使用施壓技巧的組合，比如關稅和公眾譴責，迫使大陸做出讓步。萊特希澤的通常做法是，談判初期不提出多少具體要求，同時在公開場合抨擊對方的努力，他在1984年的一次採訪中，把自己的談判風格描述為「知道能從哪裡撬動」。

(中時 )