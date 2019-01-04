《環球時報》社評：希望有一天陸美太空人月球握手

2019年01月04日 13:26 中時 李文輝

中共黨媒《環球時報》今社評指出，嫦娥四號探測器3日在月球背面實現軟著陸。世界輿論高度評價對科學探索的意義，同時也從這一成就感受到大陸科技發展的強勁節奏。2018年大陸的航太火箭發射次數首次位居世界第一，去年底北斗導航系統開始全球服務，嫦娥四號並非沒有後續力量跟進獨自向前拚殺的一支孤軍。

社評指出，值得注意的是，航太是美國對陸技術封鎖執行得最為嚴格的領域，但它也是大陸自主實現技術突破收穫最豐的領域之一。一些美國菁英去年以來主張「中美脫鉤」，以此遏制大陸過快發展科學技術，然而航太展現出大陸不僅有能力持續發展，而且在這個領域享受著空前的自主性。

社評表示，美國給太空探索打上太多地緣政治的烙印，讓中國人很不舒服。大陸的太空計畫總是被美國輿論貼上軍事計畫的標籤，而誰都知道，陸美太空技術與軍事應用有著完全相同的距離。

社評稱，地球上有點擠，美國人總擔心大陸不斷上升的影響力會擠壓它原有的空間。但宇宙是無窮大的，今天走向月球和太陽系的人類航天器都很孤獨，它們的彼此防備與浩瀚太空中對知音的渴望南轅北轍。

社評說，美國對大陸的科技防範無論從現實利益看，還是從外太空探索的大視野審視，都是很小家子氣的。可能歷史塑造了美國人的殖民地思維，即使面對洪荒之地，也首先要分出你的我的。中國社會「和」的理念以及共贏思想很難得到美國歷史及文化經驗的驗證。

社評強調，中國人早晚有一天要登上月球，完全不在意美國人是否會在中國人登上月球之前重新回到那裡。如果月球上有一天能出現多個國家的科考站，中國人不會因此而掃興。未來若能拍一張中美太空人在月球握手的照片，真是再棒不過的事情。

(中時 )