南門市場年菜採購月開跑 高CP值套餐吸睛

2019年01月04日 13:09 中時 吳堂靖

北市南門市場年菜採購月開跑，選擇多元。（吳堂靖攝）

北市產發局長林崇傑、市場處副處長陳庭輝、市政顧問周榆修等人均出席參與，現場DIY八寶飯，過節氣氛濃厚。（吳堂靖攝）

買年菜囉！北市南門市場4日以「翻轉吧！熟悉的南門味」為主題舉辦活動，宣布採購月正式開跑，即日起至2月4日止，徐家點心坊、逸香齋、億長御坊等名攤，推出應景商品與優惠，一桌年菜3000元有找，CP值超高，另提供電子支付、宅配服務，歡迎民眾踴躍採購。

八寶飯、蔥烤鯽魚、蟹腳炒年糕，眾多年菜一字排開，令人食指大動，南門市場採購月4日起開跑，以「翻轉吧！熟悉的南門味」為主題，強調傳統滋味新做法，推出德國豬腳、蟹腳炒年糕等新菜，北市產發局長林崇傑、市場處副處長陳庭輝、市政顧問周榆修等人均出席參與，現場DIY八寶飯，過節氣氛濃厚。

南門市場年菜美食選擇多元，包含逸湘齋「豬年好運套餐」、南門點心坊「蛋黃肉鬆千層糕」、黑冠美食坊「德國豬腳」，唐旺手信「核桃糕」，另外採購月期間，攤商祭出多項優惠，如億長御坊金豬報喜套餐加贈油飯、逸湘齋豬年好運套餐特價2988元、快車肉乾滿2000元宅配免運、合興寧波年糕買2送1等。

南門市場自治會長王銓國表示，南門市場傳承百年傳統年菜滋味，無論是南北雜貨、雜食點心通通有，今年因應豬年，不少店家推出德國豬腳、豬腳凍等新品，至於外界關注非洲豬瘟問題，王銓國則表示，台灣豬隻供應量充足，品質及數量穩定，且店家均有檢疫證明，民眾可放心選購。

另外，南門市場面臨改建，市場處副處長陳庭輝表示，預計今年9月中搬遷至位於杭州南路二段的中繼市場，並於11月重新開幕，預估2021年搬回原址營業。

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(中時 )