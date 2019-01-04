清華大學籌建專業級「君山音樂廳」

2019年01月04日 13:25 中時 陳育賢

清大4日正式宣布，將整建大禮堂為國際級高規格音樂廳，並命名為「君山音樂廳」以紀念沈君山。（陳育賢翻攝）

清華大學前校長沈君山去年辭世，許多知交好友想以更具體的方式來緬懷紀念他，多人提出「君山音樂廳」的構想，清大前校長劉炯朗率先捐出2百萬元響應，清大4日正式宣布，將整建大禮堂為國際級高規格音樂廳，並命名為「君山音樂廳」以紀念沈君山。

清大校長賀陳弘表示，前校長沈君山離世後，各界好友都十分認同以他的名義打造1座新竹人可以聆賞高品質音樂的殿堂，這是紀念沈校長最好的方式。

賀陳弘說，沈君山才情洋溢且長於理性推理，或許與他所學的天文物理有關，天體運行有著力學結構的理性，也一直帶給世人文學戲劇所詠嘆的浪漫，他對人是浪漫的，分析事情則非常理性，音樂的特性一方面格律嚴謹、卻也十分浪漫，希望沈君山的人格典型，隨著音樂廳的樂聲繞梁3日，迴蕩於人們心中。

清大主任祕書呂平江指出，清華現有的大禮堂建於1973年，經常舉辦各種活動、典禮、演講、藝文活動，是綜合性質的大禮堂，但由於舞台設計、音響、座椅等未達專業音樂廳等級，無法舉辦高規格的音樂會。

「君山音樂廳」的規畫將補強結構、改善燈光音響、增建舞台、更換座椅，預估經費達1億6000萬元以上，完工後將成為可容納1300位觀眾的專業級音樂廳，可供大型交響樂團演出。

君山音樂廳整建完成後，未來國際一流的樂團及演奏家，除了在台北國家音樂廳、台中國家歌劇院、高雄衛武營國家藝術文化中心演出，相信也不會略過新竹的君山音樂廳。

校方也籲請支持整建「君山音樂廳」計畫者，可洽清華大學財務規畫室周小姐、孫小姐(03)516-2487。

(中時 )