美對陸發佈二級旅行警告 時殷弘批荒謬

2019年01月04日 13:25 中時 藍孝威

美國國務院3日再度警告美國公民，赴大陸旅行要提高警惕，因大陸當局「武斷執行當地法律」，此份旅行安全建議還警告，大陸當局會通過「出境禁令」來限制美國公民離境，有時會讓他們在大陸滯留數年。大陸國關學者時殷弘接受陸媒訪問時指出，美國故意製造緊張情勢，此舉「從某種程度上來說，十分荒謬」。

路透報導，大陸華為公司CFO孟晚舟在加拿大被捕後，陸美兩國外交關係日趨緊張。最新的旅行安全建議將警告級別維持在「第二級」，但政府還警告稱，新疆維吾爾族和西藏自治區加強了安全檢查，並增加了警力部署。

去年12月，加拿大前外交官、智庫國際危機組織東北亞高級顧問康明凱(Michael Kovrig)和商人Michael Spavor，因涉嫌危害大陸國家安全被大陸當局拘留。大陸最高人民檢察院檢察長、首席大檢察官張軍3日表示，按照大陸法律，他們處在被調查階段。

路透報導，美國國務院在去年1月22日發佈的上一份大陸旅行建議中，敦促美國人在大陸「提高警惕」，因大陸當局「武斷執行當地法律，尤其會限制持有美陸雙重國籍的人士。」

最新發佈的旅行安全建議重申了上述警告，但補充稱，「在新疆維吾爾族和西藏自治區，加強安全檢查和增加警力部署等額外的安全措施很常見。當局可能會在臨時通知的情況下實施宵禁和旅行限制。」

中國人民大學國際關係學院教授、美國研究中心主任時殷弘教授接受陸媒訪問時認為，美國此舉「從某種程度上來說，十分荒謬」。在他看來，在陸美貿易關係緊張之時，包括此前加拿大拘押大陸公民事件，美國發佈此警告意在製造緊張局勢，試圖使得美國在國際輿論場上佔據優勢。但大家都知道，在陸美關係緊張之際，大陸從來沒有逮捕過任何一名遵守法律的美國公民，美國現在發佈這一警告是十分荒謬的。

(中時 )